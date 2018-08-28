ألاف من السورين في طريق العودة إلى داريا جنوب غربي دمشق

آلاف من السوريين شرعوا اليوم الثلاثاء بالعودة إلى مدينة داريا على الأطراف الجنوبية الغربية للعاصمة دمشق، بعد عامين من الإعلان عن استعادتها من قبل الجيش السوري، حسب الإعلام الرسمي.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) «إن آلاف المواطنين بدؤوا صباح اليوم بالعودة إلى منازلهم في مدينة داريا على الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة دمشق بعد تأمين الظروف المناسبة والخدمات الأساسية اللازمة لمعاودة ممارسة حياتهم الطبيعية بعد سنوات من التهجير».

ونقلت الوكالة عن رئيس المكتب الفني في بلدية داريا المهندس عبد القادر الأمين قوله «إن البلدية عملت خلال الفترة الماضية على ترحيل الأنقاض من الشوارع وتنظيفها وصيانة شبكة الصرف الصحي وشبكتي المياه والكهرباء، وقريبا سيتم البدء في تأهيل مراكز تحويل الكهرباء بعد رصد الميزانية اللازمة لها». وأشار الأمين إلى أن «أربع مدارس باتت جاهزة (..) وسيتم العمل على تفعيل المدارس الأخرى تدريجيا».

واستعاد الجيش السوري السيطرة على مدينة داريا، أكبر مدن الغوطة الغربية لدمشق، في أغسطس من العام 2016 بعد حصار خانق دام نحو أربعة أعوام، بموجب اتفاق تسوية مع فصائل مقاتلة. وكانت مدينة داريا معقل الفصائل المقاتلة في الغوطة الغربية لدمشق، وبموجب اتفاق التسوية غادر مسلحون ومدنيون رفضوا البقاء في المدينة إلى إدلب شمال غرب سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن اليوم إن العائدين إلى داريا» كانوا متواجدين في العاصمة دمشق وريفها.

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