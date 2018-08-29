تدمير ثلاثة (03) مخابئ للجماعات الارهابية بالمدية

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الثلاثاء ثلاثة (03) مخابئ للجماعات الإرهابية بمنطقة أولاد هلال بالمدية بالناحية العسكرية الاولى حسب ما ورد اليوم الاربعاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة أولاد هلال بالمدية/ن.ع.1 كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 28 أوت 2018 ثلاثة (03) مخابئ للجماعات الإرهابية".

وفي إطار تأمين الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة "ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار/ن.ع.6ي رشاشا من نوع كلاشنيكوف ومخزني (02) ذخيرة في حين أحبطت مفرزة أخرى بنفس القطاع العملياتي محاولة تهريب (4000) لتر من الوقود على متن شاحنة".

من جهة أخرى ضبط حراس الحدود (179) كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان/ن.ع.2 في حين أوقفت عناصر الدرك الوطني بخنشلة/ن.ع.5 مهربا بحوزته (1497) وحدة من مختلف المشروبات.و بعين قزام/ن.ع.6ي ضبط حراس الحدود (08) قناطير من المواد الغذائية فيما تم توقيف (48) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من غرداية والأغواط وتلمسان