البليدة : معالجة قضيتين تتعلقان بسقي المحاصيل الزراعية بالمياه القذرة

عالجت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن شعبان بالبليدة مؤخرا قضيتين تتعلق بسقي المحاصيل الزراعية (الذرة) بالمياه القذرة حسبما جاء في بيان أصدرته هذه الهيئة الأمنية اليوم الأربعاء.

كما قامت ذات المصالح على إثر هذه العملية المندرجة في إطار محاربة كافة الجرائم، لا سيما تلك المتعلقة بالبيئة و الصحة العمومية بتوقيف الفاعلين الذين تم إيداعهم الحبس المؤقت بالإضافة إلى حجز المضخات المستعملة في السقي.

وبهدف وضع حد لمثل هذه التجاوزات التي تشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطن تدعو المجموعة الإقليمية للدرك الوطني كافة المواطنين إلى التحلي بروح المواطنة من خلال التبليغ عن مثل هذه الحالات و كذا أخرى تمس بالأمن و النظام العموميين و هذا بالاتصال عبر الرقم الأخضر 1055 و 1590.

وتأتي هذه العملية بالتزامن مع حملات المداهمة التي قامت بها لجان تضم عدة مديريات على غرار الصحة و الفلاحة و التي مست مختلف المستثمرات الفلاحية بهدف التأكد من خلو مختلف المنتجات الفلاحية من البكتيريا المسببة لوباء الكوليرا بعد الإعلان عن تسجيل إصابات مؤكدة بهذا المرض و هذا في إطار الكشف عن أسباب تفشي هذا المرض.

للإشارة أوضح والي ولاية البليدة مصطفي العياضي، اليوم الأربعاء خلال أشغال مجلس تنفيذي تطرق للإجراءات المتخذة لمحاصرة داء الكوليرا الذي مس لحد الآن خمسة ولايات عبر وسط البلاد و هي كل من المدية و تيبازة و البويرة و الجزائر العاصمة بما فيها البليدة التي سجلت أكبر عدد من الإصابات، أن التحاليل المخبرية التي مست شبكة مياه الشرب و كذا عدد من الينابيع و الأبار و التي بلغ عددها 380 تحليلا أثبتت خلوها من البكتيريا المسببة لوباء الكوليرا.

كما أثبتت التحاليل التي أجريت أيضا على عدد من الخضر و الفواكه سلامتها هي الأخرى من أية بكتيريا قد تشكل خطرا على صحة الإنسان، هذا بالإضافة إلى عدم تسجيل فرقة المراقبة التي عاينت مختلف المستثمرات الفلاحية عبر الولاية لأي تجاوز يتعلق بسقي الأراضي الفلاحية بمياه الصرف الصحيي يضيف والي ولاية البليدة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية