قايد صالح يدعو أفراد الناحية العسكرية الرابعة إلى مضاعفة اليقظة وإدراك الأبعاد الحقيقية لنجاح المهام المنوطة بهم

دعا نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الأربعاء، أفراد الناحية العسكرية الرابعة بورقلة الى مضاعفة اليقظة و التركيز على كسب عوامل التمرس القتالي والعملياتي من خلال التطبيق الصارم لبرامج التحضير القتالي.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الفريق قايد صالح شرع اليوم في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، حيث جدد التذكير، في لقائه بقيادة وإطارات الناحية، بما أوكل من مهام رئيسية لهذه الناحية، تماشيا مع الأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها إقليمها بكافة خصوصياته الجغرافية والحدودية،باعتبارها تمثل الجهة الجنوبية الشرقية للوطن، والتي تعود لها، ليس فقط مهمة الدفاع عن أمن وسيادة الجزائر في هذه المنطقة الحيوية وحماية ترابها الوطني من أية محاولة معادية مهما كانت طبيعتها، بل أيضا السهر على تأمين وحماية المنشآت والمركبات الاقتصادية والطاقوية منها بالخصوص المنتشرة عبر إقليم الناحية.

ومن هنا، طلب الفريق قايد صالح من الحضور، ومن خلالهم كافة أفراد الناحية،بأنه يتحتم عليهم في هذه المنطقة العملياتية، مضاعفة اليقظة وإدراك الأبعاد الحقيقية لنجاح المهام المنوطة بهم والتركيز على كسب عوامل التمرس القتالي والعملياتي من خلال التطبيق الصارم لبرامج التحضير القتالي ولكافة التوصيات والتعليمات المتكيفة مع طبيعة المهام المتعددة الموكلة.

وأكد الفريق أن مهمة الحفاظ على الجاهزية العملياتية والقتالية الرفيعة المستوى هي رهن التقيد الدقيق بالتنفيذ الوافي والسليم لبرامج التحضير القتالي بكافة مستوياته، ثم إجراء التمارين التكتيكية والبيانية التي يتعين أن تكون شاهدا على مدى استيعاب الأفراد بكافة فئاتهم لما تم تلقينهم من معلومات ومعارف وفنون عسكرية ومدى تحكمهم في منظومات الأسلحة العصرية والمتطورة المتوفرة لديهم.

كما عبر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عن يقينه التام بأن أفراد الناحية العسكرية الرابعة المكلفين بأداء واجبهم الوطني على مستوى هذه المنطقة الحدودية، سيكونون دوما، مثلما عهدناهم، في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم، طالبا منهم بأن يتصفوا في كل وقت وحين بإخلاص النية والصدق في العمل والوفاء بالعهد وأن تظل يقظتهم مضاعفة وإصرارهم قوي على بلوغ الأهداف المسطرة،تشريفا منهم لموروث الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني.

هذا وسيشرف الفريق قايد صالح يوم غد الخميس، باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على مراسم تنصيب اللواء حسان علايمية قائدا للناحية العسكرية الرابعة بورقلة، خلفا للواء عبد الرزاق الشريف الذي أُحيل على التقاعد.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية