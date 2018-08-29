تسجيل 20 حالة وفاة لحجاج جزائريين خلال هذا الموسم

أكد رئيس البعثة القنصلية الجزائرية محمد مزيان مساء اليوم الأربعاء بمكة المكرمة (المملكة العربية السعودية) تسجيل 20 حالة وفاة في صفوف الحجاج الجزائريين.

وأشار مزيان إلى أن هناك تراجعا "محسوسا" في عدد الوفيات التي تم تسجيلها خلال هذا الموسم (20 حالة وفاة) مقارنة بالموسم الماضي الذي تم خلاله تسجيل 27 حالة وفاة في صفوف الحجاج الجزائريين، مرجعا هذا الانخفاض إلى مجهودات الديوان الوطني للحج والعمرة الذي قام بعمل استباقي وكذلك الى المتابعة والمرافقة الصحية للحجاج واستفادتهم من مختلف الحصص التوعوية والتحسيسية الصحية.

ونفى ذات المسؤول الأرقام التي تم تداولها في بعض الأوساط، مشيرا إلى أن البعض تحدث عن حالتي وفاة لامرأتين من ولاية البويرة وتبين فيما بعد أنهما على قيد الحياة.

وأكد ذات المسؤول أن "هناك نقلة نوعية" في مختلف المجالات على الرغم من وجود بعض الاختلالات خاصة في منى التي تمتاز بمحدودية طاقتها الاستيعابية وهي الاختلالات التي حصلت في مجالات النقل والإعاشة والتأطير، قبل أن يتم تدارك الوضع من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وبالإضافة إلى ذلك أوضح مزيان بأنه "يمكن لنا الآن أن نتكلم عن مؤسسة الحج في الجزائر وذلك بفضل العناية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كما أن الحج أصبح من أولويات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي أظهرت كفاءة عالية في التكفل بملف الحج وتسيير الخدمات سواء بفروع البعثة الجزائرية بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وهو اهتمام نابع من استشعارها لمسؤولياتها ودورها الفاعل في خدمة الدين الاسلامي الوسطي والمعتدل الذي سارت وتسير على نهجه الجزائر".