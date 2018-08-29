بطولة امم افريقيا دون 18 سنة لكرة السلة :اقصاء المنتخب الجزائري بعد انهزامه أمام تونس

أقصي المنتخب الجزائري لكرة السلة (دون 18 سنة ذكور) من البطولة الإفريقية للأمم بعد انهزامه أمام نظيره التونسي بنتيجة 78-84 بعد وقتين إضافيين (الشوط الأول 30-29، الوقت الرسمي 72-72، الوقت الإضافي الأول 76-76)، اليوم الاربعاء في مباراة الجولة السادسة للمنافسة التي تحتضنها العاصمة المالية باماكو.

وجاءت أرباع المباراة على النحو التالي: 20-14/للجزائر، 16-20/لتونس، 19-22/ لتونس، 23-21/للجزائر، 4-4/تعادل و 2-8/لتونس.

وتعد هذه الهزيمة الرابعة للخماسي الجزائري بعد تلك المسجلة على التوالي أمام رواندا (63-81) و السنغال (50-70) و أنغولا (50-86).

وسيواجه المنتخب التونسي في الدور ربع النهائي أول المجموعة الأولى و يتعلق الأمر بمالي، البلد المنظم.

من جهته، سيكتفي المنتخب الجزائري بتنشيط المباراة الترتيبية من أجل نيل المركز التاسع.

وقد لعبت الجزائر ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات تونس و أنغولا ورواندا والسنغال، بينما تضم المجموعة الاولى منتخبات مالي ومصر و اوغندا وغينيا وليبيا و جمهورية الكونغو الديمقراطية، علما و أن منتخب كوت ديفوار (المجموعة الثانية) قد أعلن غيابه عن المنافسة قبل انطلاقها.

للإشارة فإن عقب الدور الأول يتأهل اصحاب المراكز الاربعة الاولى عن كل مجموعة الى ربع النهائي.