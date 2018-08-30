كأس الكونفدرالية :اتحاد الجزائر يفتك تأشيرة الدور ربع النهائي

افتك اتحاد الجزائر تأشيرة المرور للدور ربع النهائي لمنافسة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم في صدارة المجموعة الثانية بعد فوزه على نظيره الكيني غور ماهيا بنتيجة 2-1، الاربعاء بملعب 5 جويلية الأولمبي (الجزائر) لحساب الجولة السادسة و الأخيرة للمنافسة.

فعلى أرضية الملعب الأولمبي المتدهورة و بحضور الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي، أخذ الاتحاد العاصمي بزمام الأمور مطبقا خطة هجومية جعلته يستفيد منذ الدقيقة العاشرة من ضربة جزاء بعد لمسة يد، أهدرها العائد ربيع مفتاح.

ورغم غياب عدد من اللاعبين الأساسيين في تشكيلة المدرب الفرنسي تييري فروجي (بن خماسة، بودربال، منصوري و بن يحيى)، إلا أن رهان تشكيلة سوسطارة كان كبيرا، حيث كان يتعين عليها تحقيق الفوز لضمان المرتبة الأولى للمجموعة الرابعة، تفاديا لأي مفاجأة غير سارة.

وواصل لاعبو الاتحاد سيطرتهم خلال المرحلة الأولى، بتواجد ثلاثة لاعبين في الهجوم (يايا، مزيان و إيبارا)، مع توخي الحذر في وسط الميدان أمام تشكيلة كينية كانت قادرة على قلب الموازين في أي لحظة و خلق مشاكل لزملاء الحارس و القائد زماموش.

و كللت سيطرة ابناء اللونين "الأحمر و الأسود" بافتتاح باب التسجيل في الدقيقة ال36 برأسية معاكسة محكمة للمهاجم الكونغولي إيبارا، مستغلا ركنية نفذها بنجاح المدافع الأيسر شريفي.

وبتسجيلهم هدف السبق تحرر اللاعبون الذين كانوا قادرين على مضاعفة النتيجة و خاصة تلك الفرصة التي أهدرها يايا برأسية بعد عمل جميل للكونغولي إيبارا على الجهة اليمنى.

في الشوط الثاني، ضاعف الاتحاد من سيطرته دون الوصول إلى تسجيل الهدف الثاني الذي كان سيعطي اللاعبين أكثر ثقة.

ورغم خروج لاعبين أساسيين في الهجوم (يايا و إيبارا) و تعويضهما بمحيوس (د 64) و سعيود (د 65)، إلا ان الخط الأمامي للتشكيلة الجزائرية بقي خطرا حيث تمكن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق البديل سعيود (د 80) بعد فتحة جميلة من زميله بن موسى الذي أقحم قبل لحظات من ذلك.

ونجح الكينيون في تقليص الفارق بواسطة جاك توييسانج (د 83) بعد خطإ في التمركز للدفاع الجزائري.

و لحساب نفس المجموعة، تغلب رايون سبور على يونغ أفريكانز التانزاني (1-0) من تسجيل اللاعب جورج أوديامبو (د 19) لينجح النادي الرواندي في المرور للدور

الموالي.

المصدر : وأج