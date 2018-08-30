كشف وتدمير ثلاثة مخابئ للجماعات الإرهابية وأربع قنابل تقليدية الصنع بكل من المدية وسكيكدة

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس الاربعاء إثر عمليات بحث وتمشيط بكل من المدية وسكيكدة من كشف وتدمير ثلاثة مخابئ للجماعات الإرهابية وأربع قنابل تقليدية الصنع حسب ما افاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عمليات بحث وتمشيط بكل من المدية/ن.ع.1 وسكيكدة/ن.ع.5 كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبيي يوم 29 أوت 2018 ثلاثة (03) مخابئ للجماعات الإرهابية وأربع (04) قنابل تقليدية الصنع".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست/ن.ع.6 "منقبا عن الذهب وحجزت (04) مولدات كهربائية ومطرقتي (02) ضغط وجهاز كشف عن المعادني فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من ميلة/ن.ع.5 ومعسكر/ن.ع.2 وبشار/ن.ع.3 أربعة (04) مهربين بحوزتهم 20203 وحدة من مختلف المشروبات".

من جهة أخرى أحبط حراس السواحل بعنابة/ن.ع.5 "محاولات هجرة غير شرعية لـ59 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع في حين تم توقيف ثمانية (08) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية.