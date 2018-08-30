قسنطينة: هلاك أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح في حادث مرور ببلدية ديدوش مراد

هلك أربعة (4) أشخاص وأصيب اثنان آخران بجروح في حادث اصطدام سيارة سياحية بشاحنة وقع اليوم الخميس ببلدية ديدوش مراد (شمال قسنطينة) على مقطع الطريق الوطني رقم 3, حسب ما علم من المديرية المحلية لحماية المدنية.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال بذات المديرية بأن هذا الحادث الذي وقع بالمكان المسمى «الشرايط واد الناشف» تسبب في هلاك بعين المكان 4 أشخاص يبلغون 40 سنة من العمر كلهم من ركاب السيارة السياحية موضحة بأن جثث الضحايا تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية لبلدية ديدوش مراد.

وحسب نفس المصدر فقد تسبب الحادث أيضا في إصابة شخصين يبلغان من العمر 31 و64 سنة بجروح متفاوتة تم إسعافهما بعين المكان من طرف الطاقم الطبي المرافق لعناصر الوحدتين الثانويتين للحماية المدنية لكل من ديدوش مراد و زيغوت يوسف وتم نقلهما إلى المؤسسة الاستشفائية العمومية لديدوش مراد.

وقد فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا من جهتها تحقيقا حول أسباب و ظروف هذا الحادث

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