الجزائر و جنوب إفريقيا تجددان دعمهما للشعبين الصحراوي و الفلسطيني

جددت الجزائر و جنوب إفريقيا خلال ندوة صحفية نشطها مناصفة وزير الشؤون الخارجية السيد عبد القادر مساهل ونظيرته الجنوب إفريقية السيدة لينديوي سيزولو، دعمهما للشعبين الصحراوي والفلسطيني.

و صرحت السيدة سيزولو خلال الندوة الصحفية التي نشطت عقب محادثاتها مع مساهل أن جنوب إفريقيا و الجزائر تتمسكان بموقفهما الداعم للشعب الصحراوي.

و تبادل الوزيران وجهات النظر حول المسائل السياسية و الأمنية و التنموية في القارة.

و أكدت السيدة سيزولو لقد سجلنا بانشغال اللا استقرار المتواصل في بعض البلدان الشقيقة. و اتفقنا بالتالي على مواصلة العمل سويا لترقية السلم والأمن و الإستقرار و الوحدة و التنمية الاقتصادية في القارة الافريقية.

و أضافت في ذات السياق فيما يخص الصحراء الغربية أكدنا مجددا موقفنا المتمثل في تحقيق حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و في تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية و التسوية العاجلة للنزاع في إطار الشرعية الدولية.

و أشارت فيما يتعلق بهذه المسألة إلى أنه تم تسجيل ارتياح فيما يخص الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص لاتحاد الإفريقي المكلف بالصحراء الغربية الرئيس الموزمبيقي السابق جواكيم شيسانو و المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالصحراء الغربية هورست كوهلر لتجنيد المجتمع الدولي من أجل تطبيق كل لوائح الاتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة حول الصحراء الغربية.

ندوة مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية دعما لجبهة البوليزاريو

صرحت وزيرة الجنوب افريقية أن مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية ستعقد لاحقا ندوة لدعم جبهة البوليساريو و شعب الصحراء الغربية، قائلة نؤمن بحقهم في الاستقلال و هو حق غير قابل للتصرف كما هو الشأن بالنسبة لكل دولة مستقلة.

و أضافت الوزيرة ان جنوب إفريقيا تعتبر الصحراء الغربية كدولة ذات سيادة و في هذا الشأن، استقبلت بلادنا مؤخرا رئيس جبهة البوليساريو في زيارة دولة اعترافا بهذا الوضع.

و قالت رئيسة الدبلوماسية لجنوب افريقيا نقدم لجبهة البوليزاريو المساعدة المالية الضرورية للاضطلاع بعملها الاداري و اقترحنا احتضان ندوة مجموعة التنمية لافريقيا الجنوبية لغرض دعم البوليساريو. و أضافت السيدة سيزولو أن مجموعة التنمية لافريقيا الجنوبية تقدم الدعم الكامل للبوليساريو و هو القرار الذي نتخذه في ندوة مجموعة التنمية لافريقيا الجنوبية و ستحتضن جنوب إفريقيا هذه الندوة كإجراء لدعم مستمر للبوليزاريو و شعب الصحراء الغربية.

الجزائر و جنوب إفريقيا مرتبطتان بشراكة تاريخية و إستراتيجية

أكدت السيدة سيزولو أن هذه الزيارة سمحت للبلدين بالتأكيد على الشراكة التاريخية و الاستراتيجية، مضيفة أنه خلال المحادثات بينها و بين السيد مساهل، تم استعراض لتعاون الثنائي مع ابداء ارتياح لعمق و اهمية تعاونهما كما يشهد على ذلك تواجد 33 اتفاق و مذكرة تفاهم تشمل مجموعة واسعة من المجالات على غرار التجارة و الصناعة و الدبلوماسية و الدفاع و الطاقة و الفنون و الثقافة والرياضة و العلوم و التكنولوجيا و الفلاحة و التربية و الصحة.

و استرسلت بالقول شددنا أثناء محادثاتنا على ضرورة إيلاء أهمية خاصة للتعاون الاقتصادي و تشجيع المبادلات التجارية و الاستثمارات و التعاون الاستراتيجي بين المؤسسات العمومية.

و خلال الندوة الصحفية، أعرب الوزيران عن دعمهما لحق الشعب الفلسطيني غير قابل للتصرف في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس. و في الاخير، أبرز الوزيران العمق التاريخي للعلاقات بين الجزائر و جنوب إفريقيا و التزام البلدين بوضع هذا الرأسمال الهام في خدمة التعاون المثالي والتشاور المنتظم حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية