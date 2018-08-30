مولودية الجزائر: إنهاء مهام المدرب كازوني والمدير العام الرياضي قاسي السعيد

قرر أعضاء مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر (الرابطة الاولى لكرة القدم) إنهاء مهام المدرب الفرنسي برنارد كازوني والمدير العام الرياضي كمال قاسي السعيد, حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان الشركة الرياضية ذات أسهم العميد.

وجاء في بيان الشركة الرياضية لمولودية الجزائر بعد اجتماعات متعددة لأعضاء مجلس إدارة الشركة تحت رئاسة محمد حيرش والاستماع الى كل الاطراف والمسيرين, فإنه تم إنهاء مهام قاسي السعيد كمال المدير العام الرياضي وكذا المدرب الفرنسي برنارد كازوني.

وسيقوم محمد حيرش, رئيس مجلس إدارة الشركة الرياضية ذات أسهم, بتولي الشؤون الادارية والرياضية في انتظار الاعلان عن المدرب الذي سيخلف كازوني في القريب العاجل, يضيف نفس المصدر.

ويأتي هذا القرار عقب إقصاء مولودية الجزائر من منافسات رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم التي كانت تشكل هدفا رئيسيا لمسيري النادي قبل انطلاق الموسم, بعد انهزامها أمام وفاق سطيف بنتيجة 2 مقابل 1 أول امس الثلاثاء بملعب 5 جويلية في إطار الجولة السادسة والاخيرة للمنافسة القارية, و احتلالها المركز الرابع والأخير للمجموعة الثانية.

و سيتجدد الموعد بين العميد و الوفاق يوم السبت بالملعب الأولمبي في ختام الجولة الرابعة من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم موبيليس.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية