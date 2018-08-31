زمالي : الصندوق الوطني للتقاعد يسجل عجزا قدره 580 مليار دج

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي مراد زمالي يوم الخميس بسيدي بلعباس إن الصندوق الوطني للتقاعد يسجل عجزا قدره 580 مليار دج و من "غير المعقول" العودة لتبني نظام التقاعد لما دون سن 60 سنة.

وأوضح زمالي خلال زيارة عمل وتفقد قادته للاطلاع على عدد من المنشآت التابعة لدائرته الوزارية بالولاية أن "الصندوق الوطني للتقاعد يعيش وضعية كارثية وبلغت نسبة مصاريف الآداءات به 1200 مليار دج و يسجل عجزا ماليا قدره 580 مليار دج و من غير المعقول التفكير في العودة إلى نظام التقاعد إلى ما دون 60 سنة".

وأوضح الوزير في تصريح صحفي أن "ثلث المتقاعدين سنهم أقل من 60 سنة وهو ما يمثل تقريبا الكتلة المالية لنسبة العجز الذي يسجله الصندوق الوطني للتقاعد و لو لم يكن العمل بنظام التقاعد النسبي أوالتقاعد دون 60 سنة لما تم تسجيل هذا العجز في الصندوق".

وأشار زمالي إلى أن ولاية سيدي بلعباس لوحدها تحصي 7600 متقاعد من بينهم 50 بالمائة سنهم أقل من 60 سنة و معدلهم العمري بين 52 و53 سنة وهو أمر غير معقول "حسبما ذكره الوزير.

وأكد أن" هنالك جملة من الإجراءات الرامية لتقليص نسبة هذا العجز المالي من خلال عمليات مراقبة القطاع الموازي ومراقبة عدم التصريح" مشيرا الى أنه" يجري حاليا التفكير في إصلاح منظومة التقاعد وهو أمر لا يمكن أن يتم بصفة مباشرة بل يستلزم أن تكون الإصلاحات على المديين المتوسط و البعيد".

وثمن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالمناسبة القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة "في إطار قانون المالية 2018 بتخصيص اعتماد مالي قدره 500 مليار دج لتغطية هذا العجز المسجل بالصندوق الوطني للتقاعد".

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج