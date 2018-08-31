كوليرا: تسجيل 74 حالة مؤكدة إلى غاية 30 أوت 2018

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في آخر حصيلة لوباء الكوليرا وإلى غاية 30 من الشهر الجاري عن 74 حالة مؤكدة حسب ما أفاد به الجمعة بيان لذات الوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أن الحالات المؤكدة تخص 6 ولايات هي البويرة ب3 حالات، البليدة ب39 حالة، تيبازة ب15 حالة، الجزائر العاصمة ب15 حالة، المدية وعين الدفلى بحالة واحدة لكل ولاية .

وذكرت وزارة الصحة بأن "132 حالة غادرت المستشفى أي ما يعادل نسبة 66 بالمائةمن العدد الإجمالي للحالات المقيمة بالمستشفى" ، مؤكدة بأن بقية المرضى مقيمين على مستوى المؤسسة العمومية الإستشفائية لبوفاريك.

13 حالة غادرت المستشفى بعد شفاء تام من الداء بالعاصمة

من جانبه ،أكد مدير الصحة لولاية الجزائر محمد ميراوي الخميس أن 13 حالة من المصابين بداء الكوليرا من أصل 14 قد غادرت المستشفى بعد ثبوت بتحاليل صادرة من مخبر باستور شفائهم التام من هذا الداء.

و قال ميراوي أن عدد المصابين بداء الكوليرا بولاية الجزائر بلغ 14 حالة و أن 13 منها امتثلت للشفاء التام وغادرت المستشفى المتخصص في الأمراض المعدية الهادي فليسي (القطار سابقا)، فيما بقي شخص واحد فقط على مستوى مستشفى مصطفى باشا الجامعي و الذي شفي تماما من الداء غير أنه لم يغادر المستشفى بعد في انتظار نتائج التحاليل النهائية الصادرة من مخبر باستور.

وفيما يتعلق بالضحية التي تنحدر من ولاية عين الدفلى وتبلغ 43 سنة وفارقت الحياة بمستشفى بوفاريك ليلة الإثنين الفارط، فإن التحاليل المخبرية التي أجراها معهد باستور أثبتت عدم وفاتها بداء الكوليرا، علما أنها كانت تعاني من مرض التريزوميا وعجز كلوي.

وذكرت الوزارة بالمناسبة بأن نظام اليقظة والتأهب الذي اقرته منذ 7 أوت الجاري وهو تاريخ تسجيل الحالات الأولى للوباء ،يبقى ساري المفعول إلى غاية القضاء النهائي على الوباء"، داعية في ذات الوقت إلى ضرورة احترام التدابير الوقائية، خاصة منها المتعلقة بقواعد النظافة الشخصية والجماعية كشرط أساسي وضروري للحد من انتقال العدوى.

وتتمثل هذه التدابير في الغسل الجيد للأيدي بالصابون والماء النظيف عدة مرات في اليوم، خاصة قبل لمس الطعام وقبل كل وجبة غذائية وبعد استعمال المرحاض، مع غسل الخضر والفواكه قبل استهلاكها وتغلية الماء المخزن وإضافة له ماء جافيل قبل استعماله، مع تفادي استعمال المياه غير المعالجة وغير الخاضعة للرقابة (مياه الآبار والمنابع والخزانات).

المصدر : الإذاعة الجزائرية