ضبط بندقية صيد ببرج باجي مختار واسترجاع 128 كلغ من الكيف بوهران

ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الخميس،بندقية نصف ألية من نوع سيمونوف ببرج باجي مختار فيما أوقفت مفرزة أخرى خمس تجار مخدرات واسترجعت أكثر من 120 كلغ من الكيف المعالج بولاية وهران.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني المصدر، الجمعة، أنه في إطار تأمين الحدود و محاربة الجريمة المنظمة، و إثر عملية بحث و تفتيش ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي يوم 30 أوت 2018 ببرج باجي مختار/ن.ع.6، بندقية نصف ألية من نوع سيمونوفي كما تمكنت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بوهران /ن.ع.2 من توقيف خمسة(05) تجار مخدرات وحجز كمية من الكيف المعالج تقدر بـ128 كيلوغرام وسيارتين سياحيتين.

وفي إطار محاربة التهريب، ضبطت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي في عمليات متفرقة بتمنراست وعين قزام/ن.ع.6 ، شاحنة و5300 قطعة ألبسة، 04 أجهزة للكشف عن المعادن و03مولدات كهربائية 02 مطارق ضاغطة ودراجة نارية، كما أوقف عناصر الدرك الوطني بسيدي بلعباس/ ن ع 2 مهربا على متن شاحنة محملة بـ1272 وحدة من مختلف المشروبات، فيما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب لكميات من الوقود تقدر بـ12723 لتر بكل من سوق أهراس وتبسة و الطارف/ ن ع 5.

ومن جهة أخرى ،ضبط حراس السواحل بالقالة/ن.ع.5، غطاسين اثنين بدون رخصة و حجزوا معدات غطس، كما تم إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ49 شخص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بتلمسان وهران وعنابة في حين تم توقيف13 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة بعين تيموشنت وبرج باجي مختار، يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني.

المصدر: الإذاعة الجزائرية