زطشي : "بلماضي اختار ملعب تشاكر لاستقبال منافسي الخضر"

سيخوض المنتخب الجزائري لكرة القدم مجددا، لقاءاته داخل الديار بملعب مصطفى تشاكر (البليدة)، وذلك ابتداء مع استئناف تصفيات كأس أمم افريقيا 2019، حسبما أفاد به خير الدين زطشي، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف).

وصرح زطشي خلال مؤتمر صحفي عقب إجراء، الخميس، اجتماع المكتب التنفيذي بعنابة: ''قرر الناخب الوطني رسميا العودة إلى ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة. لقد بدأنا في تحضير الملعب كي يكون جاهزا لاستقبل مباريات المنتخب الوطني من جديد. أيضا، هنالك امكانية الاستقبال من جديد بمدينة عنابة في غضون موسم ونصف".

وكان المنتخب الوطني خلال الأشهر القليلة الماضية قد خاض لقاءاته بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة (1-1 أمام نيجيريا قبل الفوز على البساط 3-0 ضمن تصفيات مونديال 2018) وبملعب 5 جويلية (لقاءات ودية ضد افريقيا الوسطى، تانزانيا والرأس الأخضر).

وصرح زطشي في مقطع فيديو نشر على موقع الاتحادية خلال تقديم بلماضي في بداية

اجتماع المكتب الفدرالي: ''أتمنى أن يكون الجميع وراء بلماضي وأن تتم مساندته في الأوقات الصعبة. أؤكد لكم أنه استجاب لنداء الوطن دون تردد".

وسيخوض ''الخضر'' فعاليات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم افريقيا يوم 8 سبتمبر أمام المضيف، المنتخب الغامبي قبل لقاء البنين داخل الديار ضمن الجولة الثالثة.

وكان ملعب البليدة مسرحا للعديد من انجازات المنتخب الوطني أبرزها تصفيات كأس العالم 2010 (جنوب افريقيا) و2014 (البرازيل).

المصدر : الإذاعة الجزائرية