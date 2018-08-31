حوادث المرور : هلاك 4 نساء وإصابة 8 آخرين بجروح ببرج بوعريريج وتيسمسيلت

هلك 4 أشخاص كلهم نساء و أصيب اثنين آخرين بجروح خطيرة إثر حادثي مرور وقع هذا الجمعة بكل من ولايتي تيسمسيلت وبرج بوعريريج.

وأوضح بيان لمصالح الحماية المدية أن الحادث الذي اودى بحياة امرأة في الـ 65 من العمر وقع بولاية تيسمسيلت مساء الخميس بالطريق الوطني رقم 19 في شطره الرابط بين بلديتي تيسمسيلت ولرجام .

وقد نجم الحادث الذي وقع بمنطقة "بوعشة" بالقرب من مصنع إنتاج الآجر والمواد الحمراء (بلدية تيسمسيلت) عن اصطدام ما بين سيارتين سياحيتين (إحداها كانت ضمن موكب زفاف) كانتا تسيران في الاتجاه المعاكس مما تسبب في وفاة امرأة بعين المكان وإصابة ستة أشخاص آخرين (تتراوح أعمارهم مابين 5 و66 سنة) بجروح أحدهم في حالة خطيرة حسبما أوضحه ذات المصدر.

وتم إجلاء المصابين إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لعاصمة الولاية.

ووفق مصدر طبي من ذات المؤسسة الاستشفائية فان خمسة مصابين في هذا الحادث قد غادروا المصلحة المذكورة ليلة أمس الخميس فيما لا يزال مصاب تحت العناية الطبية الفائقة.

أما الحادث الثاني فوقع على مستوى بلدية المهيرغرب برج بوعريريج، صباح هذا الجمعة،بعد انحراف مركبة سياحية في موكب عرس على الطريق الوطني رقم 5 على مستوى تيزي اقشوشن التابعة لبلدية المهير و أودى بحياة ثلاثة نساء بعين المكان تتراوح أعمارهن ما بين 46 و 87 سنة فيما أصيب اثنين من المواكبين بجروح خطيرة.

وقد تم إجلاء جثث الضحايا الثلاث كلهم من قرية حنانة التابعة لبلدية بن داود نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى دائرة المنصورة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية