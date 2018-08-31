إدارة ترامب تلغي كل الدعم الموجه لوكالة "الأونروا"

قال مصدر بالإدارة الأمريكية،الجمعة، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت إلغاء كل الدعم المادي الموجه لوكالة دعم وغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة ترامب قررت إنهاء التمويل الأمريكي لمنظمة الـ"أونروا" التي تعنى بشؤون دعم اللاجئين الفلسطينييني ي مؤكدة أن هذا القرار سينفذ خلال الأسابيع القريبة.

وأوضحت أن البيت الأبيض مهتم بتقليل أو تقليص العدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين الذي تعترف به الإدارة الأمريكية وهو لا يقارن بالعدد المعلن عنه رسميا من قبل "الأونروا"، مشيرة إلى أن ترامب "يرغب بإزاحة ملف حق عودة اللاجئين من طاولة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، كما سبق وأزاح ملف القدس من الطاولة نفسها من قبلي حينما قرر نقل السفارة الأمريكية الى القدس المحتلة".

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن واشنطن لن تعترف بالعدد الإجمالي الرسمي للاجئين الفلسطينييني والمقدر بـ 5 مليون لاجئي إنما ستعترف بنصف مليون لاجئ فقط وهو ما سبق وذكرته المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدةي نيكي هايلي الأسبوع الماضي.

وسبق أن شككت نيكي هايلي يوم الثلاثاء الماضيي في إحصاء الأمم المتحدة لعدد اللاجئين الفلسطينييني في أحدث خطوة من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب في الاعتراض على كيفية تسليم مساعدات الإغاثة للفلسطينيين.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت ، قبل نحو أسبوعي عن تقليص بقيمة 200 مليون دولار من ميزانية المساعدات الأمريكية للفلسطينيين.

وقد أثارت قرارت الادارة امريكية هذه ردود فعل غاضبة من قبل السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي حيث اكد مسؤولون فلسطسنيون مجددا على انه لا سلام دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين على حدود 1967 ودون حل قضية اللاجئين الفلسطينيين استنادا للقرارات الأممية.

وفي هذا الاطار قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ، الخميس، أن محاولات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحكومة نتنياهو بفرض الإملاءات لتصفية القضية الفلسطينية وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني "محكومة بالسقوط والفشل" وأنه لا يمكن فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكدا أنه "من المستحيل" إسقاط ملفات القدس واللاجئين والاستيطان من طاولة المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي.

من جهته دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الخميس المجتمع الدولي الى الالتزام بتعهداته تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وحذر من تبعات استمرار العجز المالي للمنظمة الاممية على المنطقة برمتها.

المصدر : الإذاعة الجزائرية