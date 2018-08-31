تصفيات كان 2019: بلماضي يكشف عن قائمة 25 لاعبا والاستدعاء الأول لبولايا و أوكيجا

استدعى مدرب المنتخب الوطني الجديد لكرة القدم جمال بلماضي، 25 لاعبا، ينشطون في البطولات الأجنبية تحسبا لمواجهة منتخب غامبيا يوم 8 سبتمبر المقبل في بانجول (30ر17 سا بالتوقيت الجزائري)، لحساب الجولة الثانية (المجموعة 4) من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا-2019، حسب القائمة التي نشرتها الجمعة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف".

وتضم القائمة لاعبين جديدين ويتعلق الأمر بكل من الحارس ألكسندر أوكيجا ومتوسط الميدان الهجومي فريد بولحية (نادي ماتز / فرنسا).

كما تجدر الإشارة إلى عودة حارس المرمى رايس مبولحي (الإتفاق السعودي)، سفيان فغولي (غالتساراي التركي) وكذلك رفيق حليش (مورنانس البرتغالي) الذي لم يستدع إلى "الخضر" منذ مارس 2015.

وستدخل العناصر الوطنية في تربص تحضيري بداية من يوم الاثنين القادم بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى (الجزائر)، حيث يتواصل إلى غاية 11 سبتمبر، حسبما أوضحته "الفاف".

وسيطير زملاء النجم رياض محرز إلى بانغول يوم 6 سبتمبر على متن رحلة خاصة.

وتفوقت التشكيلة الوطنية في جوان 2017 على حساب الطوغو بملعب البليدة (1-0)، بقيادة الناخب الوطني السابق الإسباني لوكاس ألكاراز، خلال الجولة الافتتاحية للتصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2019.

قائمة الـ 25 لاعب :

حراس المرمى : رايس مبولحي (الإتفاق / العربية السعودية)، عز الدين دوخة الرياض / العربية السعودية)، ألكسندر أوكيجا (ماتز / فرنسا).

الدفاع : عيسى ماندي (بتيس إشبيلية / إسبانيا)، رامي بن سبعيني (نادي رين / فرنسا)، فارس محمد سليم (سبال / إيطاليا)، رفيق حليش (مورنانس / البرتغال)، مهدي تاهرات (لانس / فرنسا)، أيوب عبد اللاوي (سيون / سويسرا)، مختار بلخيثر(النادي الإفريقي / تونس)، إلياس حساني (تشيرنو مور فارنا / بلغاريا).

وسط الميدان : سفيان فغولي (غالاتاسراي / تركيا)، نبيل بن طالب (شالك / ألمانيا)، سفير تايدر (امباكت مونريال / كندا)، عدلان قديورة (نوثيتغهام فوريست / إنجلترا)، مهدي عبيد (ديجون / فرنسا)، رياض بودبوز (بتيس إشبيلية / إسبانيا)، فريد بولايا (ميتز / فرنسا)، ياسين براهيمي (بورتو/ البرتغال)، رشيد غزال (ليستر سيتي / إنجلترا)، رياض محرز (مانشستر سيتي / إنجلترا).

الهجوم : إسلام سليماني (فنرباشي / تركيا)، هلال سوداني (نوثيتغهام فوريست / إنجلترا)، بغداد بونجاح (السد / قطر)، ياسين بن زية (ليل / فرنسا).