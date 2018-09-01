بوعزقي : الانتاج الوطني من الحبوب يحقق رقما "قياسيا" بأكثر من 60 مليون قنطار

اكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري ،عبد القادر بوعزقي، هذا السبت، بالجزائر ان الانتاج الوطني من الحبوب سجل رقما قياسيا ببلوغه أكثر من 60 مليون قنطار و ذلك خلال موسم الحصاد و الدرس 2017-2018.

وأوضح بوعزقي خلال لقاء لتقييم موسم الحصاد و الدرس 2017-2018 ان الإنتاج الإجمالي الذي تم تحقيقه قدر بـ 5ر60 مليون قنطار مقابل 7ر34 مليون قنطار خلال الموسم الماضي ،أي بارتفاع بلغ 4ر74 بالمائة.

و قال الوزير "شعبة الحبوب تمكنت خلال موسم 2017-2018 من تحقيق إنتاج قياسي لم يسبق تسجيله، ويعود أساسا إلى الجهود الكبيرة التي تم تسخيرها من حيث تعبئة وتوفير الموارد البشرية وكذا الوسائل المادية اللازمة" .

من جهة اخرى، أفاد بوعزقي ان الجزائر ستتوقف عن استيراد بعض أنواع الخضر الجافة و ذكر مادتي الحمص و العدس و ذلك اعتبارا من السنوات القليلة القادمة بالنظر الى الجهود الكبيرة المبذولة من طرف الدولة بهدف رفع انتاج الخضروات الجافة .

وبلغة الأرقام ذكر الوزير أن المساحة الاجمالية المخصصة لزراعة الحمص ارتفعت من 19.000 هكتار في 2001 الى 32.000 هكتار في2018.

وفيما يتعلق بإنتاج هذا النوع من الحبوب فقد سجل ارتفاعا من سنة لأخرى حيث قفز من 123 الف قنطار في2001 الى 340 الف قنطار في 2018.

اما بخصوص العدس فان المساحة المخصصة لزراعة هذا النوع من الخضر الجافة، انتقلت من 920 هكتار في 2001الى ازيد من 27 الف هكتار في 2018 .

وفيما يتعلق بإنتاج مادة العدس واسعة الاستهلاك فقدر ب 300 ألف قنطار في 2018 مقابل 4.580 قنطار في2001.

و اعتبر بوعزقي النتائج المحققة بمثابة ثمرة الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية في اطار المخطط الوطني للتطوير الفلاحي.

الخضر والفواكه المنتجة سليمة ولا علاقة لها بانتشار الكوليرا

وأكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري أن الخضر و الفواكه المنتجة سليمة و هي محل مراقبة مستمرة من طرف المصالح المختصة، نافيا أن يكون استهلاك هذه المنتجات أية علاقة بحالات الكوليرا التي سجلت مؤخرا في بعض ولايات الوطن.

وأضاف الوزير " أطمئن المواطنين بأن الخضر و الفواكه المنتجة والتي ستنتج لاحقا بالجزائر سليمة لأن المصالح المختصة التابعة لوزارة الفلاحة و بالتنسيق مع مصالح وزارتي الداخلية والجماعات المحلية و التجارة تسهر و باستمرار على مراقبة نوعيتها" .

وتابع الوزير يقول " الجزائر تصدر بانتظام و بشكل مستمر كميات كبيرة من الخضر و الفواكه باتجاه أسواق خارجية معروفة بصرامتها و لم نسجل أية مشاكل تذكر بل بالعكس الخضروات و الفواكه الجزائرية مطلوبة بقوة في الأسواق الخارجية نظرا لنوعيتها و جودتها ".

يذكر أن وزارة الفلاحة كانت قد اكدت في بيان سابق أن "المياه الموجهة لسقي الخضر والفواكه سليمة ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن تكون مصدرا لانتشار وباء الكوليرا.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج