كوليرا: لم يتم تسجيل أي حالة مؤكدة للوباء خلال الـ72 ساعة الأخيرة

01/09/2018 - 15:02

 أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات  في آخر حصيلة لوباء الكوليرا اليوم السبت انه إلى غاية الفاتح سبتمبر لم  يتم تسجيل أي حالة مؤكدة خلال ال72 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هناك "انخفاضا محسوسا لعدد الحالات المشتبه  فيها خلال الثلاثة أيام الماضية بمعدل لا يتعدى 6 حالات يوميا", مشيرة الى ان  الوباء "يبقى محصورا في ولاية البليدة فقط, في حين تبقى فرق الصحة مجندة في  الميدان الى غاية تحديد مصدره بدقة".

وذكرت وزارة الصحة ان نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته "يبقى ساري المفعول الى  غاية القضاء النهائي على الوباء".

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج

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