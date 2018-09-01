رئاسة الجمهورية : الرئيس بوتفليقة يعود لأرض الوطن بعد قيامه بفحوصات طبية دورية في جنيف

عاد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة إلى الجزائر العاصمة،هذا السبت، بعد زيارة الى جنيف (سويسرا) للقيام بفحوصات طبية دورية، حسبما اعلنت عنه رئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية "عاد فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى الجزائر العاصمة اليوم السبت 1 سبتمبر 2018 بعد قيامه بزيارة قصيرة لجنيف أجرى خلالها فحوصات طبية دورية".

وكان رئيس الجمهورية, قد توجه يوم الاثنين 27 أوت 2018 إلى جنيف (سويسرا) لإجراء فحوصات طبية دورية".

المصدر: الإذاعة الجزائرية /وأج