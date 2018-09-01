رحيل المجاهد والأديب حفناوي زاغز

01/09/2018 - 18:29

انتقل الى رحمة الله المجاهد والأديب حفناوي  زاغز عن عمر ناهز ال91 عاما، حيث شيعت جنازته بعد ظهر اليوم السبت بمقبرة  قاريدي بالقبة بالجزائر العاصمة.

وعرف عن المرحوم أنه اشتغل بقطاع التعليم كمستشار تربوي وأستاذ, كما تقلد  العديد من المسؤوليات في جهاز الأمن الوطني قبل أن يعين أمينا عاما مساعدا  لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس من 1989 إلى 1992 ليختم مساره المهني بمنصب  خبير استشاري بالأمانة العامة لهذا المجلس من 1992 إلى 1997.

وفي مجال الكتابة والابداع, صدر للراحل 12 كتابا منها أربع مجموعات قصصية  وثماني روايات ترجم البعض منها إلى اللغات الأجنبية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية /وأج

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