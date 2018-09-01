غليزان : 4 قتلى و 3 جرحى في حادث مرور بسيدي خطاب

لقي أربعة أشخاص مصرعهم و أصيب ثلاثة أخرون بجروح في حادث مرور وقع اليوم السبت ببلدية سيدي خطاب ( 20 كلم شمال غليزان) حسبما علم لدى المكلف بالإعلام بالمؤسسة العمومية الاستشفائية "محمد بوضياف" لعاصمة الولاية.

وأوضح كريم خالدي أن الحادث وقع زوال اليوم على مستوى الطريق الولائي رقم 7 " أ" بين بلديتي سيدي خطاب و أولاد سيدي الميهوب نتيجة إنحراف وإنقلاب سيارة سياحية .

ونجم عن الحادث مصرع سائق السيارة يبلغ من العمر 38 سنة وثلاثة أطفال ( 5 و 8 و 10 سنوات ) في مكان الحادث و أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم شخص لديه جرح عميق على مستوى الرأس تم نقله إلى المستشفى الجامعي لوهران وفق المصدر ذاته.

وقد قام أعوان الحماية المدنية ومواطنون بنقل المصابين إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية "محمد بوضياف" بغليزان وجثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المرفق الصحي .

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث .

المصدر : الإذاعة الجزائرية /وأج