ميناء وهران : وقوع حادث تصادم بين باخرة طاسيلي 2 و باخرة بنمية

01/09/2018 - 18:38

سجل اليوم السبت بميناء وهران حادث تصادم بين  سفينة  "طاسيلي 2 " التابعة للشركة الوطنية للنقل البحري المسافرين التي كانت  تغادر ميناء وهران  باتجاه ميناء اليكانت (اسبانيا)  بسفينة بنمية كانت راسية  بالقرب من منفذ الميناء ، حسبما افاد به بيان للشركة.

ووقع حادث سفينة طاسيلي 2 التي كان على متنها 1.287 راكبا و 305 مركبة على  الساعة 2 و 30 د صباحا عندما كانت تستعد للخروج من الميناء ،حيث اسفر الحادث عن تسجيل  تمزق " غير خطير" في هيكل الباخرة فوق خط التعويم وخرق هيكل السفينة  الاخرى حسب المصدر ذاته. 

و مباشرة بعد وقوع الحادث، قامت  الشركة الوطنية للنقل البحري و المسافرين  بتشكيل خلية ازمة لتسيير الحادث.

وقامت الشركة الوطنية لتصليح السفن بإيفاد فريق من التقنيين لتصليح الخرق و ذلك تحت اشراف مختص من شركة التصنيف و الخبرة  مكتب "فيريتاس". 

و حسب ذات البيان فان اشغال التصليح متواصلة على ان تنتهي نهاية نهار اليوم  مما سيسمح للسفينة التوجه بكل امان الى ميناء اليكانت . 

واتخذت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين كل الاجراءات اللازمة من اجل  التكفل بالمسافرين الذين ينتظرون باليكانت متجهين بدورهم نحو ميناء وهران.

من جهة اخرى ، قامت وزارة  الاشغال العمومية و النقل  بإيفاد فريق من مسؤولي  المجمع الجزائري للنقل البحري قصد الوقوف على وضعية الباخرة و الركاب.

كما اضاف البيان انه سيتم تكليف فريق تقني اداري من طرف السلطة البحرية  المخولة بذلك بغية تحديد اسباب هذا الحادث.

المصدر : الإذاعة الجزائرية /وأج

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