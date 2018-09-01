ميناء وهران : وقوع حادث تصادم بين باخرة طاسيلي 2 و باخرة بنمية

سجل اليوم السبت بميناء وهران حادث تصادم بين سفينة "طاسيلي 2 " التابعة للشركة الوطنية للنقل البحري المسافرين التي كانت تغادر ميناء وهران باتجاه ميناء اليكانت (اسبانيا) بسفينة بنمية كانت راسية بالقرب من منفذ الميناء ، حسبما افاد به بيان للشركة.

ووقع حادث سفينة طاسيلي 2 التي كان على متنها 1.287 راكبا و 305 مركبة على الساعة 2 و 30 د صباحا عندما كانت تستعد للخروج من الميناء ،حيث اسفر الحادث عن تسجيل تمزق " غير خطير" في هيكل الباخرة فوق خط التعويم وخرق هيكل السفينة الاخرى حسب المصدر ذاته.

و مباشرة بعد وقوع الحادث، قامت الشركة الوطنية للنقل البحري و المسافرين بتشكيل خلية ازمة لتسيير الحادث.

وقامت الشركة الوطنية لتصليح السفن بإيفاد فريق من التقنيين لتصليح الخرق و ذلك تحت اشراف مختص من شركة التصنيف و الخبرة مكتب "فيريتاس".

و حسب ذات البيان فان اشغال التصليح متواصلة على ان تنتهي نهاية نهار اليوم مما سيسمح للسفينة التوجه بكل امان الى ميناء اليكانت .

واتخذت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين كل الاجراءات اللازمة من اجل التكفل بالمسافرين الذين ينتظرون باليكانت متجهين بدورهم نحو ميناء وهران.

من جهة اخرى ، قامت وزارة الاشغال العمومية و النقل بإيفاد فريق من مسؤولي المجمع الجزائري للنقل البحري قصد الوقوف على وضعية الباخرة و الركاب.

كما اضاف البيان انه سيتم تكليف فريق تقني اداري من طرف السلطة البحرية المخولة بذلك بغية تحديد اسباب هذا الحادث.

المصدر : الإذاعة الجزائرية /وأج