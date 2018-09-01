سوناطراك و الشركة البوليفية يو بي أف توقعان على مذكرة عمل وتفاهم

اتفق مجمع سوناطراك و الشركة العمومية البوليفية لحقوق النفط يو بي أف على تعزيز تعاونهما بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها هذا الجمعة بسانتا كروز دي لا سييرا ببوليفيا.

وتم التوقيع على الوثيقة التي تنص على إقامة تعاون بين المجمعين النفطيين في مجال استكشاف و استغلال المحروقات من طرف رئيس مجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور و الرئيس المدير العام لشركة يو بي أف السيد أوسكار خافييار باريغا أرتيغا على هامش المنتدى الدولي الأول للغاز و البتروكيمياء و الوقود الأخضر و الذي اختتمت أشغاله يوم الجمعة بسانتا كروز.

و بمقتضى هذه الاتفاقية تعهدت الشركتان بإرساء إطار للتعاون في ميادين البتروكيمياء و تسويق الغاز و المنتجات النفطية الصافية مع امكانية انشاء شراكات لهذه الغاية.

و يوضح ذات المصدر أن بروتوكول الاتفاق ينص من جانب أخر على تبادل المعلومات التي تشمل أيضا تلك المتصلة بالقواعد و الأنظمة التي تنظم استكشاف المحروقات. و لهذا الغرض اتفقت كل من سوناطراك و يو بي أف على وضع لجنة ستعنى بتنسيق أعمال التعاون.

و قد رفع أول مجمع طاقوي افريقي الذي حدد لأفاق 2030 هدف تبوؤ أولى مراتب من بين الشركات النفطية الوطنية الكبرى الخمس في العالم خلال الأشهر الأخيرة الوتيرة لأجل تعزيز اعادة انتشاره في السوق الدولية.

و قد خطط المجمع الحاضر في الخارج لا سيما في افريقيا هذه المرة مسار صوب أمريكيا اللاتينية حيث يستغل بالبيرو حقل للنفط و الغاز ( كاميزيا) مع المجمع الأمريكي هانت أويل و الجنوب الكوري أس كا و البيروفي تيكبترول.

و تندرج زيارة السيد أولد قدور في البيرو و بوليفيا ضمن اطار هذه الاستراتيجية الجديدة للتدويل و التي من شأنها السماح للمجمع الطاقوي الافريقي الأول الذي عان من انهيار أسعار الخام بدعم بحثه عن أسواق جديدة و عن مشاريع استثمارية في السوق الدولية.

و قد كثف مدير سوناطراك خلال تنقله المباحثات مع مسؤولي القطاع الطاقوي البيروفي و مع مديري الشركات النفطية التي تنشط في هذا البلد. و سمحت هذه المحادثات بتقييم المشاريع المستغلة كاميزيا و تي جاي بي و التطرق لإمكانية تعزيز حضور سوناطراك في البيرو.

و بحسب نفس المصادر التقى السيد أولد قدور بسانتا كروز دي لا سييرا بوزير الطاقة البوليفي لوي ألبيرتو سانشيز فيرنانديز و الرئيس المدير العام ليو بي أف حيث تم تناول إمكانيات التعاون في ميدان ما قبل الانتاج البترولي في بوليفيا.