بطولة إفريقيا للكاراتي دو 2018 : ثماني ميداليات منها أربع ذهبيات للجزائر

تألق المنتخب الوطني للكاراتي هذا السبت بحصده ثماني ميداليات في تخصص الكوميتي، منها أربع ذهبيات، خلال اليوم الثاني من البطولة الإفريقية التي انطلقت يوم الجمعة بكيغالي الرواندية.

وجاءت الميداليات الذهبية بفضل لمياء معطوب (-68 كلغ)، وداد دراو (-55 كلغ)، إيمان طالب (-50 كلغ)، حسين دايخي (84 كلغ)، بينما كانت الميداليات البرونزية من نصيب معاذ عشاش (-75)، إيمان عطيف (68 كلغ)، فيصل بوعقل (-67 كلغ) وشيماء ميدي (-61 كلغ).

وخلال اليوم الافتتاحي الذي جرى يوم الجمعة، نالت الجزائر أربع ميداليات (2 ذهبية، 1 فضية، 1 برونزية)، في منافسات الكاتا (في الفردي وحسب الفرق).

أولى الذهبيتين كانت من نصيب فريقي الكاتا للرجال و السيدات، اللذين تفوقا على المنتخب المصري لدى الجنسين.

وفي الكاتا الفردي، تحصل سامي تاس على الميدالية الفضية عند الرجال، بينما اكتفت صونيا بلعباس بالبرونزية لدى السيدات.

ويحضر 25 بلدا من بينهم الجزائر بالعاصمة الرواندية كيغالي، للمشاركة في البطولة الإفريقية للكاراتي دو، أواسط وأكابر (رجال وسيدات)، والمتواصلة لغاية 2 سبتمبر.

وتشارك الجزائر بـ 17 مصارعا ومصارعة، تحت إشراف الطاقم الفني المتكون من إيدير رضوان (كوميتي/رجال)، يوسف جاب الله (كاتا/رجال)، فايزة زقاوة (كوميتي/سيدات) و إيمان لغويل (كاتا/سيدات).