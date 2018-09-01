المسيلة: هلاك 3 أشخاص و إصابة 3 آخرين بجروح في حادث سير بعين الملح

هلك ثلاثة أشخاص و أصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث سير وقع اليوم السبت على الطريق الوطني رقم 70 في مقطعه الرابط بين بلديتي عين الملح و بئر الفضة بولاية المسيلة حسب ما أفادت به مصالح المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن الحادث نجم عن اصطدام بين سيارتين سياحيتين كانتا تسيران في اتجاهين معاكسين ما تسبب في هلاك ثلاثة أشخاص بعين المكان، مضيفا أن عناصر الحماية المدنية قدموا الإسعافات للمصابين ونقل المتوفين إلي مستشفي عين الملح.

من جهتها فتحت المصالح المختصة إقليميا تحقيقا في أسباب الحادث.