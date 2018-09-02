أويحيى يحل ببكين للمشاركة في القمة الثالثة لمنتدى التعاون الصيني الافريقي

حل الوزير الأول أحمد أويحيى ممثلا لرئيس الجمهورية اليوم الأحد ببكين لأجل المشاركة في أشغال القمة الثالثة حول التعاون الصيني-الافريقي .

وعلاوة على رؤساء دول و حكومات افريقية سيشارك كل من رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي و الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة و كذا 27 منظمة دولية و افريقية في هذا الحدث.

وتستضيف بكين هذا الاثنين قمة صينية أفريقية ستركز الى حد كبير على تقوية التعاون الاقتصادي بين الطرفين.

وتعتبر الصين الشريك التجاري الاول للقارة السمراء.

وفي هذا الصدد قال المحلل السياسي اسماعيل دبش إن منتدى التعاون الصيني الإفريقي الثالث يميزه مبادرة الصين الجديدة المتعلقة بطريق الحرير مثلما عبر عنها الرئيس الصيني بوضوح في قمة بريكس في جنوب إفريقيا حينما أكد أن بلاده تربطعها علاقات شراكة استثمار مع إفرقيا وليس علاقات اتجاري وفقط .

مساهل يقود الوفد الجزائري في الندوة الوزارية الـ7 لمنتدى التعاون الصين-إفريقيا

وشارك وزير الخارجية، عبد القادر مساهل ،هذا الأحد، في بكين (الصين) في الندوة الوزارية ال7 لمنتدى التعاون الصين-إفريقيا.

وترأس الندوة مناصفة وزيرة العلاقات الدولية و التعاون الجنوب الافريقية لينديوي سيزولو ووزير الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي.

وشكلت هذه الندوة التي عرفت مشاركة الوفود الوزارية فرصة للدول الإفريقية و الصين للوقوف على تقييم برامج التعاون المتفق عليها خلال المواعيد السابقة للتعاون الصيني الافريقي لا سيما القمة الثانية المنعقدة بجوهانسبورغ في ديسمبر 2015.

وفي هذا الصددي أشاد الوزراء الأفارقة بمدى تنفيذ التعاون القائم بين افريقيا و الصيني مجددين التزامهمبالمواصلة في هذا التعاون و تعزيزه اكثر فأكثر بما يحقق مصلحة الطرفين.

وأكد الوزراء الأفارقة على أهمية هذا التعاون في الاستجابة لتطلعات الدول الإفريقية على ضوء أجندة 2063 للاتحاد الافريقي التي تشكل القناة الوحيدة التي يجمع فيها عمل التنمية في القارة الافريقية.

كما صادقت الندوة الوزارية على مشروعي بيان بكين و مخطط عمل 2019-2021 اللذان سيتم عرضهما في قمة رؤساء الدول و الحكومات التي ستبدأ أشغالها الاثنين تستمر لمدة يومين.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج