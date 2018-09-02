أنطونيو غوتيريس يدعو إلى الوقف الفوري للمعارك في ليبيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدةي أنطونيو غوتيريس، السبت، "جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية فورا" في ليبيا والالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار المبرمة في الماضي برعاية الأمم المتحدة.

وأدان غوتيريسي في بيان "استمرار العنف في العاصمة الليبية ومحيطها بما في ذلك القصف العشوائي الذي تلجأ إليه جماعات مسلحة تقتل وتجرح مدنيين بينهم أطفال".

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا قد دعت في وقت سابق إلى إنهاء القتال في ليبيا وذلك في بيان مشترك صدر في روما.

وحسب اخر حصيلة صدرت عن وزارة الصحة مساء الجمعة، فإنّ المعارك في العاصمة الليبية أوقعت أربعين قتيلاً وأكثر من مائة جريح معظمهم مدنيون منذ بداية الأسبوع الجاري.

وتتواجه مجموعتان مسلّحتان منذ الإثنين الماضي بالأسلحة الثقيلة في جنوب طرابلس.

وأعلنت هدنة يوم الثلاثاء ثم وقف لإطلاق النار يوم الخميس لكن هذه الاتفاقات لم تصمد إلا لساعات وشهدت طرابلس سقوط 16 صاروخًا على الأقل.

وسقطت ثلاث قذائف قرب مطار معيتيقة الوحيد العامل في العاصمة الليبية ما أجبر سلطات المطار على تعليق الرحلات لمدة 48 ساعة على الاقل لدواع أمنية.

وإثر تلك الحوادث، أعلنت هدنة جديدة الجمعة لكنّ سقوط القذائف، استمرّ السبت مثيرًا مخاوف من تجدد المواجهات الدامية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج