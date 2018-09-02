الجولة الرابعة: مولودية بجاية تلتحق بالريادة والساورة تصعد فوق المنصة

التحقت مولودية بجاية بجمعية عين مليلة في كرسي الصدارة، إثر فوزها السبت، داخل الديار على شباب قسنطينة (1-0)، بمناسبة الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم، والتي تميزت بتسجيل أول فوز لكل من اتحاد بلعباس، شباب بلوزداد ونادي بارادو.

يواصل الصاعد الجديد مولودية بجاية مشواره الإيجابي، بعدم تلقيه أية خسارة منذ انطلاق الموسم، حيث أطاح بعرينه بحامل اللقب شباب قسنطينة (1-0)، بفضل هدف دهار في بداية اللقاء (د 11) ليلتحق "البجاوية" بكرسي بالريادة مع عين مليلة (8 ن)، في حين سقط "السنافر" لأول مرة هذا الموسم ليحتل المركز السابع (5 ن).

واكتفى الرائد "المفاجئ" للبطولة جمعية عين مليلة بالتعادل السلبي أمام ضيفه شبيبة القبائل (0-0)، بملعب 1 نوفمبر بباتنة )بسبب عدم تأهيل ملعب دمان دبيح بعين مليلة) ويبقى أشبال المدرب لخضر عجالي، في الطليعة لكن هذه المرة مناصفة مع مولودية بجاية (8 ن)، بينما صعدت الشبيبة إلى الصف الرابع رفقة اتحاد الجزائر (6 ن).

واستعرض فريق شبيبة الساورة عضلاته بحديقته المفضلة على اتحاد الجزائر بواقع (3-0) في أقل من 25 دقيقة. فكانت البداية مع ثنائية زايدي في (د 24) و (د 45)، ثم إصابة كوناتي (د 45+2), أمام عجز تام لأشبال التقني الفرنسي تيري فروجي.

وبهذا يصعد "نسور" بشار فوق المنصة بسبع نقاط, تاركين خلفهم الاتحاد بست نقاط.

وتذوق اتحاد بلعباس طعم أول انتصار له هذا الموسم بأجمل طريقة، وذلك بمناسبة سيطرته على داربي الغرب الجزائري ضد مولودية وهران بنتيجة (3-1) في ميدانه وأمام جمهوره.

وافتتح أشبال المدرب التونسي معز بوعكاز باب التهديف منذ الدقيقة (17) بواسطة قبلي، لتتواصل سيطرة "العباسية" حتى إضافة آيت فرقان الإصابة الثانية (د 25), قبل أن يختتم نجم الفريق زواري ثلاثية الاتحاد بهدف جميل (د 60).

وبالتالي كسب بوعكاز الرهان على نظيره المغربي بادو الزاكي، الذي اكتفت تشكيلته بهدف ناجي (د 72)، هذا الأخير ضيع ضربة جزاء في الدقيقة (88)تصدى لها الحارس خدايرية ببراعة.

الثلاث النقاط الأولى لاتحاد بلعباس تضعه في الصف الـ 12 (3 ن)، تاركا "الحمراوة" خلفه (2 ن).

وانتفض شباب بلوزداد بتحقيقه أول فوز هذا الموسم على حساب دفاع تاجنانت (2-1) بملعبه 20 أوت 1955 بالعناصر.

وافتتح الوافد الجديد سفيان بالغ عداد الشباب من الأهداف عند الدقيقة (69)، حينما على رد على هدف وناس (د 65)، قبل أن يضيف المدافع كنيش الهدف الثاني ويمنح أول نقطة لأبناء "لعقيبة" بعد عقوبة

خصم ثلاث نقاط من رصيدهم (بسبب غياب التشكيلة عند افتتاح البطولة ضد عين مليلة لانعدام إجازات اللاعبين جراء الديون)، فبعد التعادل مع بارادو وفوز اليوم،يتواجد أشبال شريف الوزاني في المركز ما قبل الأخير (1 ن)، قبل دفاع تاجنانت الذي لم ينطلق عداد نقاطه (0 ن) بعد أربع جولات، ما دفع بالإدارة للتخلي عن خدمات المدرب التونسي حمادي دو.

كما ضرب نادي بارادو بالثقيل بمناسبة فوزه الأول هذا الموسم, على حساب ضيفه أولمبي المدية بثلاثية نظيفة (3-0)، تداول عليها كل من نعيجي (د 25)، شرايطية (د 58)، و بوزوق (د 66). في حين عجز أبناء "التيطري" عن رد الفعل. وبالتالي ارتقى "الأتلتيك" إلى الصف السابع (6 ن)، فيما يقبع الأولمبي في الصف العاشر (4 ن).

وافترق أهلي برج بوعريريج عقر دياره على وقع التعادل مع نصر حسين داي (0-0) وفي انتظار كسب أول انتصار، يضيف الصاعد الجديد تعادله الثالث (الثاني داخل الديار)، الذي يبعث به إلى المرتبة الـ12، في حين تبقى النصرية في الصف السابع (5 ن).

وأكد وفاق سطيف عُلو كعبه على مولودية الجزائر، بتحقيقه الفوز الثاني على "العميد" (1-0) في ظرف أربعة أيام فقط (الأول 2-1 يوم الثلاثاء الفارط لحساب رابطة أبطال إفريقيا), وجاء هدف الانتصار بفضل جحنيط (د 51)، أمام عجز المهاجم درارجة ورفاقه في رد الاعتبار وبالتالي دخول الفريق في أزمة جراء إقالة المدرب الفرنسي كازوني والضبابية بخصوص منصب المناجير العام، بين رحيل كمال قاسي سعيد أو بقائه. المولودية تقبع في الصف العاشر (4 ن) مع لقاء متأخر، بينما يصعد الوفاق إلى المركز الرابع (6 ن).

النتائج الكاملة والترتيب

جمعية عين مليلة - شبيبة القبائل 0 - 0

نادي بارادو - أولمبي المدية 3 - 0

شباب بلوزداد - دفاع تاجنانت 2 - 1

مولودية بجاية - شباب قسنطينة 1 - 0

اتحاد بلعباس - مولودية وهران 3 - 1

شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر 3 - 0

أهلي برج بوعريريج - نصر حسين داي 0 - 0

مولودية الجزائر - وفاق سطيف 1 - 0

الترتيب نقاط لعب

1 . جمعية عين مليلة 8 4

--. مولودية بجاية 8 4

3. شبيبة الساورة 7 4

4. اتحاد الجزائر 6 3

--. وفاق سطيف 6 3

--. شبيبة القبائل 6 4

7. نادي بارادو 5 3

--. شباب قسنطينة 5 4

--. نصر حسين داي 5 4

10. مولودية الجزائر 4 3

--. أولمبي المدية 4 4

12. أهلي برج بوعريريج 3 3

--. اتحاد بلعباس 3 4

14. مولودية وهران 2 4

15. شباب بلوزداد 1 3

16. دفاع تاجنانت 0 4

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج