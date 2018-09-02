اطلاق جائزة يمينة مشاكرة قبل نهاية السنة

02/09/2018 - 10:56

اعلن وزير الثقافة عز الدين ميهوبي السبت  بالجزائر العاصمة عن اطلاق جائزة ادبية جديدة باسم الكاتبة والطبيبة  النفسانية يمينة مشاكرة (1949-2013)بمناسبة اللقاءات السنوية الافرو متوسطية   .

 وذكر وزير الثقافة الذي حضر انطلاق التظاهرة بالمكتبة الوطنية بالحامة ان  

هذه الجائزة المخصصة للأعمال الادبية باللغات العربية و الامازيغية و الفرنسية  و تحمل اسم صاحبة روايتي  "المغارة المتفجرة" (1979) و" اريس " (1999) ستمنح   قبل نهاية السنة الجارية من قبل لجنة تحكيم مكونة فقط من النساء تترأسها كل من  الكاتبة و الشاعرة ربيعة جلطي عن اللغة العربية والروائية ليندة قوداش عن  اللغة الامازيغية و الروائية ميساء باي عن اللغة الفرنسية.

تشارك في هذه اللقاءات التي افتتحت في الصبيحة اكثر من 40 اديبة للحديث عن   مشاورهن و احتكاكهن بعالم الادب الروائي و تقديم وجهات نظرتهن حول بعض  المواضيع التي ستناقش خلال اللقاء الذي يدوم يومين مثل "مكانة الادب الجزائري  القادم من الخارج في برنامج الجامعة الجزائرية " و ايضا "اقتباس الرواية  الجزائرية في السينما".

ويشارك ايضا في فعاليات هذا الحدث الثقافي مهنيو الكتاب من ناشرات و مكتبيات على غرار "الكلمة "و "ميم" و "داليمان" و منشورات "لاناب"و ا"الابريز"  و"ابيك" و المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية  للحديث عن وضعية المرأة الناشرة . 

 واقيمت بهذه المناسبة مكتبة صغيرة تعرض اجنحتها كتب للبيع بالاهتداء  لتمكين الكاتبات من التواصل مع القراء .

 وحيا وزير الثقافة عز الدين ميهوبي في كلمة القاها في جلسة الافتتاح"  فكرة تنظيم هذه اللقاءات و انشاء جائزة ادبية جديدة ".

وتطمح هذه اللقاءات المنظمة تحت رعاية وزارة الثقافة ان تصبح "منصة  للتفكير في كل ما يخص الانثى في الادب و المهن المتعلقة به " اضافة الى السعي  للتعريف بالأدب الجزائري "المنتج من قبل كاتبات يقيمن و يعملن بالجزائر و ايضا  الكاتبات المقيمات بالخارج" .

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