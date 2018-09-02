اطلاق جائزة يمينة مشاكرة قبل نهاية السنة

اعلن وزير الثقافة عز الدين ميهوبي السبت بالجزائر العاصمة عن اطلاق جائزة ادبية جديدة باسم الكاتبة والطبيبة النفسانية يمينة مشاكرة (1949-2013)بمناسبة اللقاءات السنوية الافرو متوسطية .

وذكر وزير الثقافة الذي حضر انطلاق التظاهرة بالمكتبة الوطنية بالحامة ان

هذه الجائزة المخصصة للأعمال الادبية باللغات العربية و الامازيغية و الفرنسية و تحمل اسم صاحبة روايتي "المغارة المتفجرة" (1979) و" اريس " (1999) ستمنح قبل نهاية السنة الجارية من قبل لجنة تحكيم مكونة فقط من النساء تترأسها كل من الكاتبة و الشاعرة ربيعة جلطي عن اللغة العربية والروائية ليندة قوداش عن اللغة الامازيغية و الروائية ميساء باي عن اللغة الفرنسية.

تشارك في هذه اللقاءات التي افتتحت في الصبيحة اكثر من 40 اديبة للحديث عن مشاورهن و احتكاكهن بعالم الادب الروائي و تقديم وجهات نظرتهن حول بعض المواضيع التي ستناقش خلال اللقاء الذي يدوم يومين مثل "مكانة الادب الجزائري القادم من الخارج في برنامج الجامعة الجزائرية " و ايضا "اقتباس الرواية الجزائرية في السينما".

ويشارك ايضا في فعاليات هذا الحدث الثقافي مهنيو الكتاب من ناشرات و مكتبيات على غرار "الكلمة "و "ميم" و "داليمان" و منشورات "لاناب"و ا"الابريز" و"ابيك" و المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية للحديث عن وضعية المرأة الناشرة .

واقيمت بهذه المناسبة مكتبة صغيرة تعرض اجنحتها كتب للبيع بالاهتداء لتمكين الكاتبات من التواصل مع القراء .

وحيا وزير الثقافة عز الدين ميهوبي في كلمة القاها في جلسة الافتتاح" فكرة تنظيم هذه اللقاءات و انشاء جائزة ادبية جديدة ".

وتطمح هذه اللقاءات المنظمة تحت رعاية وزارة الثقافة ان تصبح "منصة للتفكير في كل ما يخص الانثى في الادب و المهن المتعلقة به " اضافة الى السعي للتعريف بالأدب الجزائري "المنتج من قبل كاتبات يقيمن و يعملن بالجزائر و ايضا الكاتبات المقيمات بالخارج" .