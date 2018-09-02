3.252 مليار دولار قيمة العجز التجاري خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018

اعلنت مصالح الجمارك الجزائرية ان العجز التجاري للجزائر سجل انخفاضا بأكثر من 53 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، منتقلا الى 3.252 مليار دولار مقابل 6.992 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017.

وارتفعت الصادرات ما جانفي وجويلية 2018 الى 23.656 مليار دولار مقابل 20.205 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 أي بارتفاع قدره 3.45 مليار دولار (+8.17) بالمائة، حسب معطيات المركز الوطني للارسال و نظام المعلومات التابع للجمارك.

أما الواردات فتراجعت بشكل طفيف الى 26.908 مليار دولار مقابل 27.197 مليار دولار خلال فترتي المقارنة، ما يمثل انخفاضا ب289 مليون دولار (- 1.06 بالمائة).

و قد بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 88 بالامئة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018 مقابل 74 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.