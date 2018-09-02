عيسى يؤكد: موسم حج 2018 هو الاحسن من حيث التنظيم منذ سنة 2014

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، هذا الاحد بالجزائر أن موسم الحج 2018 هو الأحسن من حيث التنظيم منذ 2014.

واعتبر عيسى لدى نزوله ضيفا على منتدى المجاهد، أن التقرير الأولي يبين أن وزارة الشؤون الدينية نظمت أحسن موسم حج منذ بداية الاصلاحات في 2014 مضيفا أنه تم لأول مرة تنظيم حج الرفاه الذي استفاد منه 200 حاج وهو النظام الذي كان من المقرر بدء العمل به خلال الموسم المقبل.

وأضاف وزير الشؤون الدينية و الأوقاف أن ما لا يقل عن 1050 جزائري استفاد من الحج المميز وأن 200 حاج آخر استفادوا من الخدمات المحسنة التي تقدمها الوكالات السياحية المعتمدة مقابل مبالغ إضافية مذكرا أن هذا العام تم اعتماد 42 وكالة منها 2 عموميتين لتنظيم الحج.

وأشار الوزير إلى أن التقرير الذي سيرفع إلى الوزير الاول بخصوص موسم الحج يتضمن هذه السنة تقريرا بالصور والتسجيلات ستعده لجنة الرقابة التي تم استحداثها لرصد الإختلالات مضيفا أن معظم الحجاج عبروا عن ارتياحهم من مستوى الخدمات سيما التي يقدمها أعضاء البعثة.

كما تبين من التقرير الأولي أيضا أن عدد المرتادين للعيادات الطبية من الحجاج الجزائريين في هذا الموسم تراجع بنسبة 31 بالمائة بفضل تحسن الخدمات سيما من ناحية الاطعام.

وذكر الوزير أن عدد الحجاج المتوفين بالبقاع المقدسة بلغ 20 اضافة إلى تسجيل حالة ولادة مشيرا الى أنه سيتم مستقبلا اخضاع كل امرأة الى فحص طبي قبل التوجه الى الحج.