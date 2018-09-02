إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست

سلم إرهابيان نفسيهما اليوم الأحد للسلطات العسكرية بتمنراست وبحوزتهما مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف ومخزني ذخيرة مملوءين، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة للجهود الحثيثة لقوات الجيش الوطني الشعبيي سّلم إرهابيان نفسيهما اليوم 02 سبتمبر 2018 للسلطات العسكرية بتمنراست ويتعلق الأمر بكل من عبد الله كلغلغ المدعو يعقوب حسن و علي ولد بادي كلغلغ المدعو ساعد. الإرهابيان اللذان التحقا بالجماعات الإرهابية سنة 2010 كان بحوزتهما مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف ومخزني ذخيرة مملوءين. وأضاف البيان أن هذه العملية التي تضاف إلى سلسلة النتائج النوعية المحققة ميدانيا تؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة ترابنا الوطني وإحباط أية محاولة للمساس بأمن واستقرار البلاد.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية