البطولة العالمية العسكرية ال65 للخماسي: تتويج الجزائر باللقب العالمي بالنمسا

توج الفريق الوطني الخماسي العسكري بلقب البطولة العالمية العسكرية 2018 حسب الفرق في تخصص التتابع في شوط المقاتل و هو الاختصاص الذي يتطلب قدرات فنية و بدنية عالية لدى الرياضيين الذي جرت وقائعها بالنمسا في الفترة من 27 اوت الي 2 سبتمبر حسبما أعلنته اليوم الأحد وزارة الدفاع الوطني.

وعرفت هذه البطولة العسكرية ذات المستوى العالي جدا التي ينظمها دوريا المجلس الدولي للرياضة العسكرية مشاركة 16 فريقيا بمجموع 64 رياضيا من الدول المعروفة عالميا في مجال الخماسي العسكري لاسيما البلد المنظم النمسا و الصين و البرازيل و الاكوادور و روسيا.

ويأتي هذا التتويج حسب بيان وزارة الدفاع ليضاف الي سلسلة الانجازات والنتائج المحققة التي تؤكد نجاعة الإستراتيجية الرياضية المنتهجة من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي و دعمها الدائم لمختلف التخصصات الرياضية العسكرية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية