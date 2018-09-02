المجلس الرئاسي الليبي يعلن حالة الطوارئ الأمنية في العاصمة طرابلس وضواحيها

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، اليوم الأحد، حالة الطوارئ الأمنية في مدينة طرابلس وضواحيها، مرجعاً هذه الخطوة إلى خطورة الوضع الراهن ولدواعي المصلحة العامة وحماية وسلامة المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت والمؤسسات الحيوية واتخاذ التدابير الأمنية والعسكرية كافة والمدنية اللازمة لذلك. وأكد المجلس الرئاسي في بيان له اليوم، أن ما وصفها بـالاعتداءات الدائرة على طرابلس وضواحيها هو عبث بأمن العاصمة وسلامة المواطنين لا يمكن السكوت عنه، مضيفا أنه يدخل في نطاق محاولات عرقلة عملية الانتقال السياسي السلمي،ويشكل اجهاضاً للجهود المحلية والدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وجدد المجلس الرئاسي في البيان تأكيده على ضرورة وقف الأعمال العدوانية على العاصمة واحترام الهدنة التي اتفق بشأنها مع بعثة الامم المتحدة الى ليبيا مبيناً انه لا خلاف له مع أي مدينة أو منطقة ليبية أو مكون اجتماعي، بل هو يعمل منذ توليه المسؤولية على لم الشمل وتوحيد الصفوف وتوفير الاحتياجات والخدمات لكافة المدن.

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي في ختام بيانه أنه بصدد تشكيل لجنة لتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي الخاصة بالعاصمة طرابلس وباقي المدن الليبية" محذراً كل من يحاول استغلال الاوضاع الراهنة ممن وصفهم بـالمجرمين وعديمي الضمائر من ارتكاب اية ممارسات تضر بالمواطنين او تستهدف ترهيبهم بعواقب وخيمة .

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية