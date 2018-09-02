دراسة علمية تؤكد قدرة الشاي الأخضر على تعطيل نمو الخلايا السرطانية

أكدت التجارب المخبرية في جامعة سالفورد البريطانية أن مسحوق الشاي الأخضر يمكن أن يبقي الخلايا السرطانية في حالة خمود،من خلال القضاء على إمدادات الطاقة السرطانية لها.

ووصف الباحثون نتائجهم بأنها مثيرة للإعجاب بعد أن قاموا بتقييم آثار مستخلص الشاي الأخضر الماتشا على الخلايا الجذعية لسرطان الثدي، والتي يمكن أن تتحول إلى أي خلية سرطانية قادرة على الانقسام والتجدد.

وتابعت الدراسة هذه الآثار عن طريق استخدام النمط الظاهري الاستقلابي، وهي عملية تبحث في كيفية تأثير المركبات بشكل مباشر على الخلايا، ومن خلال ذلك وجد الباحثون أن مستخلص "الماتشا" يكبح عملية الأيض التي تعتبر مركز قوة كل خلية.

وكشف البروفيسور مايكل ليسانتي الذي اشرف على الدراسة المنشورة في المجلة العلمية "آجين" أن المستخلص قد حول الخلايا السرطانية إلى حالة استقلاب هادئة ومنع الخلايا من إعادة التزود بالوقود، وبالتالي تصبح الخلايا السرطانية غير نشطة فتموت.

ويأمل الباحثون أن يتم استخدام الشاي الاخضر في المستقبل بالطريقة نفسها التي يستخدم فيها دواء " رابامسين".

يذكر أن "الماتشا" هو نوع من الشاي الأخضر يأتي على شكل مسحوقي ويشتهر استخدامه في اليابان.