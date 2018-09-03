عبد الوحيد تمار : توزيع 3600 وحدة سكنية في المدينة الجديدة بوينان اكتوبر المقبل

اعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار امس عن قرب توزيع 3600 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار بالمدينة الجديدة بوينان بولاية البليدة .

وقال تمار ان المستفيدين من السكنات سيدخلون شققهم شهر أكتوبرالمقبل ، مشيرا الى قرب اتمام عملية توصيل الاحياء بالماء الشروب المرافق الاساسية الاخرى .

وتعتبر عملية التوزيع هذه اول عملية في المدينة بوينان الجديدة التي تضم 32 الف وحدة سكنية من مختلف صيغ الانجاز ، في انتظار عمليتين اخريين قبل نهاية السنة ليرتفع عدد السكنات الموزعة هناك الى 9 الاف وحدة سكنية بحسب الوزير .

المصدر : الاذاعة الجزائرية / اذاعة البليدة