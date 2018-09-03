عبد الوحيد تمار : توزيع 3600 وحدة سكنية في المدينة الجديدة بوينان اكتوبر المقبل

03/09/2018 - 11:16

المدينة الجديدة بوينان

اعلن  وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار امس  عن  قرب توزيع 3600  وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار بالمدينة الجديدة بوينان  بولاية البليدة .

 وقال تمار ان المستفيدين من السكنات سيدخلون شققهم   شهر أكتوبرالمقبل ، مشيرا الى قرب اتمام عملية توصيل الاحياء بالماء الشروب المرافق الاساسية الاخرى .

 وتعتبر عملية التوزيع هذه اول عملية في المدينة  بوينان الجديدة التي تضم 32 الف وحدة سكنية من مختلف  صيغ الانجاز ، في انتظار عمليتين اخريين قبل نهاية السنة  ليرتفع عدد السكنات الموزعة هناك الى 9 الاف وحدة سكنية بحسب الوزير .

 المصدر : الاذاعة الجزائرية / اذاعة البليدة

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الجزائر, مجتمع

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