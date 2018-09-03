بن غبريت : السنة الدراسية 2018 /2019 ستكون سنة تكوينية بامتياز

أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن هذه السنة ستكون "سنة تكوينية بامتياز"، وذلك وفقا لديناميكية عمل يعتمدها القطاع "لبلوغ أعلى معايير الجودة" في التربية والتعليم.

وأكدت السيدة بن غبريت في حديث لوكالة الإنباء الجزائرية ان السنة الدراسية 2019/2018 "سنة تكوينية بامتياز تطبيقا للمخطط الوطني للتكوين الممتد الى غاية 2020 الذي يمس جميع عمال القطاع" مذكرة ان حوالي 80 الف موظف استفادوا خلال السنة الدراسية 2017- 2018 من التكوين (معلمون مفتشون و إداريون وعمال احترافيون) .

وأوضحت السيدة بن غبريت أن الديناميكية التي تستند إليها وزارة التربية الوطنية خلال هذا الموسم تتمثل في تنفيذ ثلاثة أهداف التي حددتها الندوتان الوطنيتان لتقييم ودعم إصلاح المدرسة المنظمتان في شهر يوليو لسنتي 2014 و2015 والذي أطلقه (الإصلاح) رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سنة 2003 .

و يتعلق الأمر كما قالت بالتحوير البيداغوجي و تحسين حوكمة المدرسة وتعزيز مكانة وأهمية التكويني مؤكدة ان " مدرسة الجودة تمر عبر احترافية ممارسات التعليم والتسيير" . وقالت ان مدرسة الجودة هي تلك التي تكون خدمة تكوين التلميذ مشيرة الى أهمية التكوين المستمر للأساتذة بهدف تحسين مستواهم و بلوغ الاحترافية في التكوين.

ويراهن القطاع على تحسين مستوى التلاميذ خاصة في التعليم الابتدائي الذي يعد الركيزة الأساسية للعملية التربوية -تقول الوزيرة-- حيث تم ادراج تحسينات في المناهج التربوية وفق نظرة جديدة ي تساير التطورات الحاصلة في مجالات التعليمية والعلمية والتكنولوجية .

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية