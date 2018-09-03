جماعتان عراقيتان متنافستان تعلنان تشكيل تحالفين لتشكيل حكومة جديدة

قالت جماعتان سياسيتان عراقيتان اليوم الأحد إنهما شكلتا تحالفين في البرلمان الجديد بإمكان كل منهما تشكيل حكومة بعد أشهر من الغموض السياسي الذي أعقب انتخابات ماي.

وقال نواب بقيادة رجل الدين مقتدى الصدر ورئيس الوزراء حيدر العبادي إنهم شكلوا تحالفا سيمثل الكتلة الأكبر في البرلمان.

وقال تكتل آخر منافس بقيادة هادي العامري، وهو قائد فصيل شيعي، ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي إنه شكل تحالفه الخاص الذي سيكون الكتلة الأكبر في البرلمان بعد انضمام بعض النواب في أعقاب انشقاقهم على التحالف الآخر.

ويتكون مجلس النواب العراقي من 329 مقعدا ومن المقرر أن ينعقد للمرة الأولى هذا الاثنين لانتخاب رئيس جديد للبرلمان وإطلاق عملية تشكيل الحكومة.

وكان العراق أجرى في ماي الماضي أول انتخابات برلمانية منذ هزيمة داعش الإرهابي لكن خلافات بشأن إعادة فرز الأصوات أجلت إعلان النتيجة النهائية حتى الشهر الماضي.

وتحمل الحكومة الجديدة على عاتقها مهمة إعادة بناء البلاد بعد حرب استمرت ثلاث سنوات على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الارهابي.

المصدر: الوكالات