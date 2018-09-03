القضاء على إرهابي واسترجاع مسدس رشاش وكمية من الذخيرة بسيدي بلعباس

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي اليوم الاثنين إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة تفاسور بولاية سيدي بلعباس من القضاء على إرهابي واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة تفاسوري ولاية سيدي بلعباس قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي مساء اليوم 03 سبتمبر 2018 على إرهابي واسترجعت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة في حين كشفت ودمرت مخبأ للإرهابيين يحوي مواد تُستعمل في تحضير المتفجرات والقنابل تقليدية الصنع.

وذكر البيان أن العملية لا تزال متواصلة حيث تقوم حاليا وحداتنا بتطويق المنطقة ومحاصرة المجموعة الإرهابية التي كانت وراء اغتيال مواطنين اثنين خلال شهر رمضان المنصرم ببلدية واد السبع.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية