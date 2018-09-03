رابطة الابطال الافريقية : وفاق سطيف يواجه الوداد البيضاوي في الدور ربع النهائي

يواجه فريق وفاق سطيف الجزائري منافسه الوداد البيضاوي المغربي (حامل اللقب) في الدور ربع النهائي من مسابقة رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم التي سحبت قرعتها مساء اليوم الاثنين بالقاهرة بحضور ممثلي الاندية المتأهلة.

و سيستقبل الممثل الجزائري منافسه المغربي يوم 14 او 15 سبتمبر المقبل بملعب 8 ماي 45 بسطيف على ان تقام مباراة الاياب بالدار البيضاء يوم 21 او 22 سبتمبر المقبل.

وفي حال تأهل وفاق سطيف الي الدور نصف النهائي المقرر في شهر اكتوبر المقل سيتقابل مع المتأهل من المواجهة المزدوجة بين حوريا الغيني و الاهلي المصري.

كما افرزت قرعة الدور ربع النهائي عن مواجهة تونسية خالصة بين الترجي التونسي و النجم الساحلي.

برنامج الدور ربع النهائي

- بريميرو اغوسطو (انغولا)- تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو)

-الترجي التونسي (تونس)- النجم الساحلي (تونس)

-وفاق سطيف (الجزائر)- الوداد البيضاوي (المغرب)

-حوريا (غينيا)- الاهلي (مصر)

لقاءات الذهاب 14 و 15 سبتمبر و الاياب يومي 21 و 22 سبتمبر

الدور نصف النهائي

الفائز من حوريا - الاهلي ضد وفاق سطيف- الوداد البيضاوي

الفائز من بريميرو اغوسطو- تي مازيمبي

لقاءات الذهاب 2 اكتوبر و الاياب 23 اكتوبر

النهائي

الذهاب يومي 2 نوفمبر والاياب 9 نوفمبر 2018.