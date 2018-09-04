حسبلاوي : وضعية الكوليرا تحت السيطرة ونظام اليقظة مستمر

أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الوضعية المتعلقة بداء الكوليرا هي تحت السيطرة، مشيرا إلى أنه سيتم الإبقاء على نظام اليقظة إلى غاية فهم الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذه الحالة الصحية الاستعجالية.

و أوضح الوزير خلال ندوة صحفية أن الوضعية وفقا لما عرضه الخبراء هي تحت السيطرة، فيما سيتم الابقاء على نظام اليقظة إلى غاية فهم الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذه الحالة الصحية الاستعجالية التي عرفتها بلادنا و إلى غاية عدم تسجيل أي حالة مشتبه فيها.

كما أبرز حسبلاوي أن فترة حضانة البكتيريا قد تكون طويلة نسبيا حسب الخبراء.

واوضح في هذا الصدد"ان الوضعية الصحية متحكم فيها وان القضاء على وباء الكوليرا سيكون في اقرب الآجال وهذا بعد الانتهاء من التشخيصات على مستوى المخابر".

إجراءات مشتركة مع وزارة التربية الوطنية لتلقين ونشر قواعد النظافة داخل الوسط المدرسي

و كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن مصالحه اتخذت عدة إجراءات بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية لتلقين ونشر قواعد النظافة داخل الوسط المدرسي .

وأضاف الوزير بأن مصالحه اتخذت عدة إجراءات بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية لتلقين قواعد النظافة بالوسط المدرسي وذلك عن طريق وحدات الكشف المدرسي المنتشرة عبر تراب الوطن.

وأكد في هذا الإطار أن وحدات الكشف المدرسي التي تسهر على صحة التلاميذ عليها وضع برامج وقائية لحماية التلاميذ وتلقينهم كيفية الوقاية من كل الأمراض المتنقلة والخطيرة .

للإشارة توجد 1829 وحدة كشف عبر القطر تغطي 27 ألف مؤسسة تربوية للأطوار الثلاثة .