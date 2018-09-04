بلماضي: عازمون على رفع التحدي ببانجول

أكد مدرب المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم ، جمال بلماضي اليوم الثلاثاء بالجزائر انّ مجموعته عازمة على رفع التحدي والعودة بالفوزمن المواجهة التي تجمع الخضر يوم السبت المقبل بمنتخب غامبيا ببانجول، لحساب الجولة الثانية من تصفيات كاس امم افريقيا 2019 (المجموعة الرابعة) .

وصرح الناخب الوطني، جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية التي نشطها اليوم الثلاثاء بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى اخترت المجموعة المناسبة التي تجمع بين الخبرة و الاسماء الشابة الراغبة في تقديم الاضافة مؤكدا بالمناسبة عزم كتيبته على رفع التحدي بغامبيا والعودة بنتيجة الفوز .

وبلهجة واثقة أكد بلماضي لم يكن امامنا متسع من الوقت للإعداد لهذه المقابلة و لقد نبهت اللاعبين للأهمية التي تكتسيها كل حصة تدريبية قبل هذه المواجهة ، و طالب الجميع الى التحلي بالتركيز اللازم و الاستغلال الجيد للوقت القصير الذي يفصلهم عن مواجهة غامبيا موضحا ان الاتصال الاول له مع عناصر المنتخب الوطني كان جيدا .

ومعلوم انه تحسبا لمواجهة غامبيا ،كان المنتخب الوطني الجزائر قد شرع يوم الاثنين في اجراء تربص تحضيري بمكرز سيدي موسى بحضور كل الاسماء المدعوة باستثناء المهاجم العربي هلال سوداني (نادي نوتينغام فوريست) و المدافع ايوب عبد اللاوي (اف سي . سيون) الغائبان عن هذا الموعد بسبب الاصابة .

وقد وجه الناخب الوطني الدعوة للاعب عبد القادر بدران من وفاق سطيف لتعويض اللاعب السابق في صفوف اتحاد الجزائر .

وفي رده عن سؤال متعلق بمعرفته لمنتخب غامبيا المنهزم في خرجته الاولى امام البنين بنتيجة (1-0)، اكد بلماضي انه يملك المعلومات الكافية التي ستمكنه من وضع الخطة المناسبة لاجتياز عقبته بنجاح و العودة بالزاد كاملا من بانجول .

وبهذا الخصوص اوضح بلماضي اعتقد انني املك قدر كافي من المعلومات عن منتخب غامبيا رغم قلة الصور التي تصلنا من هذه البلد الافريقي عموما يمكنني القول انني املك المعلومات و الادوات الكافية و اللازمة لإعداد الخطة المناسبة لخوض هذه المقابلة و تجنب الاصطدام بمفاجئات غيرسارة مستطدرا بحوزتنا قائمة اسماء لاعبي المنتخب الغامبي لكننا لا نتوفر على المعلومات الخاصة بالمدرب الذي تولى مؤخرا شؤون هذا المنتخب والذي لا نملك اي فكرة عن طريقة عمله عموما ما يمكنني الجزم به حاليا انني عازم على تحقيق الفوز و المنتخب الوطني سيبذل قصارة جهده من اجل العودة بالانتصار.

وسيواصل رفاق رياض محرز تربصهم الاعدادي لغاية 11 سبتمبر الجاري،على ان يتنقل المنتخب الي بانجول يوم 6 سبتمبر الجاري عبر رحلة خاصة .

ومعلوم انه خلال الجولة الافتتاحية لتصفيات كاس امم افريقيا 2019 ، كان المنتخب الوطني قد فاز شهر يونيو من العام المنصرم 2017 على حساب الطوغو بملعب البليدة (1-0)، بقيادة الناخب الوطني السابق الإسباني لوكاس ألكاراز.