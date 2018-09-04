الأمن الوطني : أزيد من 60 ألف شرطي لضمان تغطية محكمة للدخول المدرسي

أكد نائب مدير الأمن العمومي بالشرطة الحضرية، عميد أول للشرطة عبد المجيد سعدي بأن المديرية العامة للأمن الوطني، جندت بمناسبة الدخول المدرسي لسنة 2018- 2019، أزيد من 60 ألف شرطي على المستوى الوطني لضمان تغطية أمنية محكمة ومتجانسة في مختلف الأماكن العمومية والوجهات التي تستقبل الجمهور.

وأوضح ذات المسؤول اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية نشطها بمعية رئيس مصلحة البحث والتحليل الجنائي بالشرطة القضائية، عميد أول للشرطة شعبان صوالحي، أن هذا المسعى يندرج في إطار خطة عمل سطرتها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل "تعزيز العمل الامني بالتنسيق مع كافة الشركاء المعنيين خلال هذا الدخول الاجتماعي وذلك لمواجهة كافة أشكال المساس بسكينة وأمن المواطنين".

وفي اطار تنفيذ هذا المخطط، سيتم اعادة انتشار تعداد وتشكيلات الأمن وتعديل أوقات عمل الوحدات العملياتية لضمان "تغطية أمنية بالدوام لمناطق الاختصاص الى جانب توزيع هذه التشكيلات على مستوى الاماكن والوجهات التي تستقبل الجمهور والتي قد تؤدي الى مشاكل في النظام العام والانحراف".

كما يتم من خلال هذه التدابير "الاستعمال الامثل لوسائل وتجهيزات المراقبة في حراسة الطريق العمومي والمحاور الاتصال الى جانب تامين الاماكن العمومية بوضع تشكيلات امنية ثابتة ودوريات راجلة وراكبة منتشرة، لاسيما في الاسواق والمساحات الكبرى والطرق والمسالك الرئيسية والساحات العمومية ومحطات نقل المسافرين بكل انواعها وبمحاذاة المؤسسات التربوية".

وفي هذا الاطار، اكد سعدي بانه تم خلال السداسي الاول من هذه السنة تسجيل 780 969 دورية راجلة و 900 781 دورية راكبة و 800 23 عملية تدخل للنجدة عن الطريق العام الى جانب 13846 عملية مساعدة.

وبخصوص محاربة الانحراف والسلوكات غير الحضرية، أوضح المسؤول ذاته بانه سيتم خلال هذا الدخول الاجتماعي "مضاعفة الدوريات الراكبة والراجلة لاستهداف بؤر الانحراف وتشديد عمليات المضايقة الى جانب تدعيم عمليات مكافحة كل اشكال السلوكات غير الحضرية وتعزيز تواجد الشرطة داخل المراكز الحضرية التي تشكل خطرا على المجتمع".

وأشار سعدي في هذا الاطار الى انه تم خلال السبعة أشهر الاولى من هذه السنة تسجيل 18950 عملية مداهمة و 18600 تدخل في مجال محاربة شتى أنواع الجريمة تم على اثرها تحويل 16250 الى مراكز الشرطة وتسجيل 7700 تدخل في اطار محاربة استهلاك المخدرات في الطريق العام تم على اثرها تحويل 2450 شخص الى مراكز الشرطة الى جانب تسجيل 6250 تدخل لمحاربة اعمال العنف في الطريق العام.

وبخصوص تطهير الطريق العام، فقد بلغ تعداد الشرطة المكلفة بالعمران وحماية البيئة 2020 شرطي من مختلف الرتب من أجل تنظيم عمليات التطهير المبرمجة بالتنسيق مع السلطات العمومية المحلية والشركاء المعنيين ومنع النشاط الطفيلي على الطريق العمومي وكذا منع رمي الاوساخ والقضاء على كل نشاط تجاري فوضوي.