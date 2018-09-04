الأمم المتحدة: انتخاب الجزائر بمكتب المؤتمر الحكومي حول التنوع البيولوجي البحري

انتخبت الجزائر اليوم الثلاثاء بنيويورك نائبة رئيس المؤتمر الحكومي المكلف بإعداد المعاهدة الدولية المتعلقة بالمحافظة والاستخدام المستدام التنوع البيولوجي البحري.وستمثل الجزائر مجموعة دول افريقيا بمكتب المؤتمر الذي ستكون مهمته اعداد آلية دولية ملزمة قانونيا تتضمن المحافظة والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج الاختصاص القانوني الوطني.وجرت الانتخابات خلال الجلسة الأولى للمؤتمر الذي انطلقت اشغاله اليوم بنيويورك وستستمر إلى غاية 17 سبتمبر.

ويرتقب المؤتمر أربع جلسات للتفاوض حول هذه المعاهدة الدولية. ويرتقب أن تكون الثانية والثالثة في 2019 والرابعة في السداسي الأول لسنة 2020.

وقد تم تقرير المفاوضات حول هذه الآلية القانونية الجديدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2015 وكذا الجلسات الثلاثة للجنة التحضيرية المكلفة بإعداد مشروع المعاهدة.

ولدى تدخلها باسم مجموعة الدول الافريقية، خلال افتتاح الجلسة أعربت الجزائر عن تفاؤلها حيال مآل المفاوضات.

وأكدت الجزائر "لقد نجحنا في تجاوز جميع المصاعب بعد أوقات من الريب والشك طوال المسار"، مشيرة إلى أن الجلسات الأربعة للمحادثات ستمنح فرصة للدول الأعضاء بالتغلب على خلافاتهم التي لا تزال عالقة حول هذا الملف.