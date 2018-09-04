الرابطة المحترفة الأولى - الجولة الثالثة: شباب بلوزداد و مولودية الجزائر يفترقان على التعادل السلبي

تعادل فريقا شباب بلوزداد و مولودية الجزائر بنتيجة 0-0 اليوم الثلاثاء بملعب 20 اوت (الجزائر) في مباراة تدخل في اطار تسوية رزنامة الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

كما قامت سهرة اليوم الثلاثاء مباراتين أخريين بين اتحاد الجزائر و اهلي برج بوعريريج من جهة و وفاق سطيف و بارادو من جهة اخرى.

و كانت الجولة الثالثة قد انطلقت يوم الثلاثاء 28 أوت بإجراء 5 مقابلات .

الثلاثاء 4 سبتمبر :

شباب بلوزداد - مولودية الجزائر 0-0

ملعب عمر حمادي : اتحاد الجزائر - أهلي برج بوعريريج 45 سا 20

ملعب 8 ماي 45 : وفاق سطيف - نادي بارادو 00 سا 21

الثلاثاء 28 أوت:

أولمبي المدية - جمعية عين مليلة 0 - 0

دفاع تاجنانت - نصر حسين داي 1 - 2

شبيبة القبائل - اتحاد بلعباس 3 - 1

مولودية وهران - مولودية بجاية 0 - 0

شباب قسنطينة - شبيبة الساورة 1 - 0

الترتيب نقاط لعب

1 . جمعية عين مليلة 8 4

--. مولودية بجاية 8 4

3. شبيبة الساورة 7 4

4. اتحاد الجزائر 6 3

--. وفاق سطيف 6 3

--. شبيبة القبائل 6 4

7. نادي بارادو 5 3

--. شباب قسنطينة 5 4

--. نصر حسين داي 5 4

--. مولودية الجزائر 5 4

11-. أولمبي المدية 4 4

12. أهلي برج بوعريريج 3 3

--. اتحاد بلعباس 3 4

14. مولودية وهران 2 4

--. شباب بلوزداد 2 4

16. دفاع تاجنانت 0 4

ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) و خصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.