الرابطة المحترفة الأولى - الجولة الثالثة: اتحاد الجزائر يفوز على أهلي البرج (3-1) وينفرد بالريادة

ارتقى اتحاد الجزائر إلى صدارة البطولة عقب فوزه على ضيفه أهلي برج بوعريريج بنتيجة (3-1)، بفضل ثلاثية بودربال (د7)، مفتاح (د32)، ايبارا (د52)، بينما سجل مفتاحي للبرج (د9). كما تعادل وفاق سطيف بملعبه مع نادي بارادو (1-1)، نعيجي سجل للضيوف (د60)، قبل أن يعدل بوقلمونة للوفاق (د 89) من ضربة جزاء، سهرة اليوم الثلاثاء بملعبي بولوغين بالجزائر و8 ماي 1945 بسطيف على التوالي.

وفي وقت سابق من اليوم تعادل شباب بلوزداد ومولودية الجزائر (0-0) بملعب 20

أوت (الجزائر)، وتدخل هذه المقابلات الثلاث في إطار تسوية رزنامة الجولة

الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم.

و كانت الجولة الثالثة قد انطلقت يوم الثلاثاء 28 أوت بإجراء 5 مقابلات،

وتم تأجيل هذه المباريات الثلاث بسبب التزام الوفاق والمولودية برابطة أبطال

إفريقيا والاتحاد بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

الثلاثاء 4 سبتمبر :

شباب بلوزداد - مولودية الجزائر 0 - 0

اتحاد الجزائر - أهلي برج بوعريريج 3 - 1

وفاق سطيف - نادي بارادو 1 - 1

الثلاثاء 28 أوت:

أولمبي المدية - جمعية عين مليلة 0 - 0

دفاع تاجنانت - نصر حسين داي 1 - 2

شبيبة القبائل - اتحاد بلعباس 3 - 1

مولودية وهران - مولودية بجاية 0 - 0

شباب قسنطينة - شبيبة الساورة 1 - 0

الترتيب نقاط لعب

1. اتحاد الجزائر 9 4

2. جمعية عين مليلة 8 4

--. مولودية بجاية 8 4

4. شبيبة الساورة 7 4

--. وفاق سطيف 7 4

6. شبيبة القبائل 6 4

--. نادي بارادو 6 4

8. شباب قسنطينة 5 4

--. نصر حسين داي 5 4

--. مولودية الجزائر 5 4

11. أولمبي المدية 4 4

12. أهلي برج بوعريريج 3 4

--. اتحاد بلعباس 3 4

14. مولودية وهران 2 4

--. شباب بلوزداد 2 4

16. دفاع تاجنانت 0 4

ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) و خصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.