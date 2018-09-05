أويحيى يبرز الدور الريادي للرئيس بوتفليقة في التمهيد للشراكة الصينية الإفريقية

أبرز الوزير الأول،أحمد أويحيى، اليوم الثلاثاء ببكين،الدور الريادي لرئيس الجمهورية،السيد عبد العزيز بوتفليقة في التمهيد للشراكة الصينية الإفريقية خلال أشغال المنتدى الأول للتعاون الصيني الإفريقي المنعقد سنة

2006.

و أوضح أويحيى خلال تدخله في أشغال المنتدى الثالث للتعاون الصيني الافريقي أن الاهتمام الخاص الذي توليه الجزائر لهذا الاطار التعاوني مستمد من تقييمها الايجابي للتعاون مع الصين و من تمسكها القوي بكل ما هو

مرتبط بمستقبل افريقيا.

وأضاف الوزير الأول يقول أن الجزائر بعد أن اتمت واجبها التضامني لتحرير اغلب مناطق القارة الافريقية، قد انخرطت بمعية البلدان الافريقية الأخرى في مشروع تنمية القارة.

كما ذكر أويحيى بدور جهاز النيباد الذي تعد الجزائر احدى المبادرين به، و الذي استطاع أن يزود افريقيا بإطار لإعداد مخطط متكامل للتنمية و التبادل مع شركائها.

و أبرز أن الاجندة 2063 للاتحاد الافريقي يشكل خارطة طريق عملياتية لتحقيق و تعجيل نمو افريقيا.

في هذا السياق أكد السيد أويحيى أن الجزائر تعمل جاهدة من أجل تكريس هذا الاجندة القاري، لاسيما من خلال ثلاث مشاريع مهمة، و يتعلق الأمر بالطريق العابر للصحراء و مشروع ميناء الوسط الذي هو قيد الانجاز

بالشراكة مع الصين، ومشروع أنابيب الغاز الطبيعي بين الجزائر ولاغوس الذي عرفت نسبة دراساته تقدما ملحوظا، فضلا عن مشروع الربط بالألياف البصرية بين الجزائر والنيجر ومالي ونيجيريا والتشاد والذي سيكثف

العلاقات في ربوع منطقة الساحل الصحراوي.

كما أشاد الوزير الأول بالأفاق التي تمنحها المنطقة الافريقية للتبادل الحر،المستحدثة شهر مارس الفارط، و التي من شأنها أن تدفع بالتجارة الافريقية.

و أشار أن هذه العناصرهي بمثابة مكاسب قوية تلجأ إليها القارة الافريقية في الوقت الراهن للتحاور بصوت واحد مع مناطق العالم الأخرى في مجال الشراكة من أجل التنمية.

يذكر أن أويحيى يشارك في أشغال هذه القمة بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة.

الوزير الأول يستقبل رؤساء المؤسسات الصينية المتواجدة بالجزائر

هذا و استقبل الوزير الأول، أحمد أويحيى، الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في المنتدى ال3 للتعاون الصيني-الافريقي، هذا الأربعاء ببكين رؤساء المؤسسات الصينية المتواجدة بالجزائر بهدف تقييم مدى

تنفيذ المشاريع طور الانجاز في الجزائر في اطار شراكات بين الجزائر و الصين.

و يتعلق الأمر بممثلي مؤسسات صينية منها المؤسسة الوطنية الصينية للبناء و الهندسة "سي اي اس او سي" المكلفة بناء الجامع الكبير للجزائر العاصمة.

وتم التركيز، في هذا الصدد ،على أهمية تسليم هذا المشروع في الآجال المحددة، علما أن هذه المؤسسة تتكفل أيضا بمشروع ميناء الوسط.

و في لقائه مع رئيس المؤسسة الصينية للاستثمار و الاستئمان "سي.ار.سي.سي" المكلفة بإنجاز مشروع تحويل الفوسفات شرق الوطن، أبرز أويحيى " البعد

الاستراتيجي" لهذا المشروع كونه يكفل بتقديم اسهام جوهري للاقتصاد الوطني".

و في هذا الاطار، جدد رئيس المؤسسة سي.ار.سي.سي كل الاهتمام الذي يتم ايلاؤه لهذا المشروع الهام وكذا التزام ذات المؤسسة بإنجازه.

كما استقبل أويحيى رئيس الشركة الصينية لإنشاء منشآت السكك الحديدية (سي.أر.سي.سي) التي تعنى بإنجاز مختلف برامج البناء، لا سيما الطرقات و السكك الحديدية.

و تناول اللقاء انجاز المشاريع قيد الانجاز و كذا اقامة شراكات مع المؤسسات الجزائرية.

للتذكير، سبق و أن أبرز أويحيى في كلمته خلال المنتدى ال3 للتعاون الصيني-الافريقي، أن " مساهمة المؤسسات الصينية في انجاز البرامج التنموية الجزائرية الواسعة تتجاوز عشرة (10) مليار دولار أمريكي سنويا".

وجرت هذه اللقاءات بحضور وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل.

أويحيى يستقبل الممثل السامي للاتحاد الافريقي المكلف بالعلاقات بين الاتحاد الافريقي و الاتحاد الأوروبي لما بعد 2020

كما استقبل الوزير الأول، أحمد أويحيىببكين (الصين)، الممثل السامي للاتحاد الافريقي المكلف بالعلاقات بين الاتحاد الافريقي و الاتحاد الأوروبي لما بعد 2020 ، كارلوس لوباز.

و سمح اللقاء للطرفين بتبادل وجهات النظر حول الموقف الافريقي الموحد الذي يتعين أن يكون القاعدة المرجعية للطرف الافريقي في محادثاته مع الاتحاد الأوروبي و كذا حول المفاوضات التي من شأنها أن تفضي إلى تجديد

اتفاق الشراكة بين بلدان افريقيا و البحر الكاريبي و المحيط الهادئ لما بعد 2020.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية