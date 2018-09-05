بن غبريت تفتتح الموسم الدراسي من معسكر

يلتحق اليوم ازيد من 9 ملايين تلميذ باقسام الدراسة في الاطوار التعليمية الثلاثة ايذانا ببداية المنوسم الدراسي الجديد الذي يحمل هذه السنة شعار "لنجعل من العيش معا في سلام مكسبا ومبدئا تربويا ".

وأعطت وزيرة القطاع نورية بن غبريت اشارة انطلاق الموسم الدراسي من مدينة الدرادارة بولاية معسكر ، كما ستتفقد مشاريع تربوية قيد الاندجاز واخرى جاهزة للاستيلام ستعمل بالطاقة الشمسية .

ويتميز هذا الموسم باتخاذ عدد من التدابير من اجل التخفيف من وزن المحفظة التربوية الى ما يقرب الكيلوغرامين وكذا الحد من ظاهرة الاكتظاظ في الاقسام التربوية بالاستعانة بشاليهات جاهزة بصفة مؤقتة في بعض المناطق التي عرفت تذفقا سكانيا بعد عمليات اعادة الاسكان على غرار الجزائر العاصمة ، وهو الاجراء الذي وصفته بن غبريت ب "الاستثنائي" في انتظار إيجاد حلول سريعة و دائمة لهذا المشكل .

واكدت وزيرة التربية في تصريح للتلفزيون الجزائري ان الكتاب المدرسي تم توزيعه في شهرحجوان الفائت وسيتم استدراك عمليات النقص في التوزيع التي قد تعرفهابعض المدارس.

المصدر : الاذاعة الجزائرية القناة الاولى